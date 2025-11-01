США планують відновити ядерні випробування після 30-річної паузи

Дональд Трамп підтвердив намір відновлення ядерних тестів.

США мають намір повернутися до ядерних випробувань, перерваних понад 30 років тому, що викликає занепокоєння у світі.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп підтвердив плани відновлення тестів, але не уточнив, чи включатимуть вони підземні випробування, поширені за часів Холодної війни.

«Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, прямуючи до Флориди, відповідаючи на запитання про можливі підземні вибухи.

