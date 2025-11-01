США планируют возобновить ядерные испытания после 30-летней паузы

Дональд Трамп подтвердил намерение возобновить ядерные испытания.

США намерены вернуться к ядерным испытаниям, прерванным более 30 лет назад, что вызывает беспокойство в мире.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп подтвердил планы возобновления испытаний, но не уточнил, будут ли они включать подземные испытания, распространенные во времена холодной войны.

«Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, направляясь во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.

