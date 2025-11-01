У Московській області знищено 400-кілометровий нафтопровід, що забезпечував армію РФ

За даними ГУР, виведено з ладу нафтопродуктопровід «Кільцевий».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ГУР Міноборони повідомило про виведення з ладу нафтопродуктопроводу «Кільцевий» у Раменському районі Московської області внаслідок спецоперації.

За даними ГУР, цей об’єкт забезпечував російську армію пальним для війни проти України. Антидронова сітка та воєнізована охорона не запобігли вибухам: усі три нитки, що транспортували бензин, дизель і авіапальне, одночасно знищено.

Операція завдала удару по воєнних спроможностях і економіці РФ, зокрема в московському регіоні.

«Кільцевий» протяжністю 400 км постачав пальне з Рязанського, Нижньогородського та Московського НПЗ: до 3 млн тонн авіапального, 2,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн бензину щорічно.

Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив: «Наші удари ефективніші за санкції. Це математична правда. Ми завдали РФ більших збитків прямою дією, ніж економічні важелі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.