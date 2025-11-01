В Московской области уничтожен 400-километровый нефтепровод, обеспечивавший армию РФ

По данным ГУР, выведен из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГУР Минобороны сообщило о выводе из строя нефтепродуктопровода «Кольцевой» в Раменском районе Московской области в результате спецоперации.

По данным ГУР, этот объект обеспечивал российскую армию топливом для войны против Украины. Антидронная сетка и военизированная охрана не предотвратили взрывы: все три нитки, транспортировавшие бензин, дизель и авиатопливо, одновременно уничтожены.

Операция нанесла удар по военным возможностям и экономике РФ, в частности в московском регионе.

«Кольцевой» протяженностью 400 км поставлял топливо с Рязанского, Нижегородского и Московского НПЗ: до 3 млн тонн авиатоплива, 2,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн бензина ежегодно.

Начальник ГУР Кирилл Буданов отметил: «Наши удары эффективнее санкций. Это математическая правда. Мы нанесли РФ больший ущерб прямым действием, чем экономическими рычагами».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.