Апеляційний суд став на бік податкової у справі щодо незареєстрованого РРО

Позивач не довів незаконність податкового рішення у справі про РРО.

П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Головного управління ДПС в Одеській області у справі щодо застосування незареєстрованого реєстратора розрахункових операцій. Суд скасував рішення суду першої інстанції та визнав правомірними дії податкового органу щодо винесення податкового повідомлення-рішення на суму 2,1 млн грн. Про це розповіли у податковій службі.

Суть справи та позиція податкового органу

П’ятий апеляційний адміністративний суд постановою від 20.10.2025 у справі № 420/2149/25 задовольнив апеляційну скаргу ДПС в Одеській області, рішення Одеського окружного адміністративного суду від 17.03.2025 скасував та прийняв нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні позову фізичної особи-підприємця про визнання протиправним податкового повідомлення-рішення на суму 2,1 млн гривень.

Посадовими особами контролюючого органу проведено фактичну перевірку господарської одиниці – магазину, за результатами якої складено акт перевірки та прийнято оскаржуване податкове повідомлення-рішення.

Зазначеною перевіркою встановлено порушення суб’єктом господарювання вимог пунктів 1, 2 статті 3 Закону України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами, далі - Закон № 265/95-ВР), а саме проведення розрахункових операцій, створення касових чеків, а саме реалізації товарів побутового призначення після скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій.

Колегія суддів апеляційної інстанції, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, задовольнила апеляційну скаргу контролюючого органу з наступних підстав.

Відповідно до пункту 1 глави 2 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 918/29048 (далі - Порядок № 547), суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та з приймання готівки для подальшого переказу, та відповідно до вимог законодавства повинні застосовувати РРО, зобов’язані зареєструвати РРО відповідно до положень цього Порядку та забезпечити його персоналізацію, опломбування та переведення у фіскальний режим роботи.

Згідно підпункту 3 пункту 1 глави 4 розділу II Порядку № 547, реєстрація РРО діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли, зокрема, закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО.

Скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у підпунктах 1, 11, 12 та 14 пункту 1 цієї глави, здійснюється за заявою суб`єкта господарювання, а на підставах, визначених у підпунктах 2-10, 13 пункту 1 цієї глави, може здійснюватися за заявою суб`єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. Рішення про скасування реєстрації РРО оформлюється за формою № 5-РРО (додаток 5). Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу (пункт 2 глави 4 розділу II Порядку № 547).

Відповідно до пункту 4 глави 4 розділу II Порядку № 547, посадова особа контролюючого органу протягом п`яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційно-телекомунікаційній системи ДПС та надає (надсилає) суб`єкту господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування реєстрації РРО.

У разі якщо скасування реєстрації РРО було здійснено за рішенням контролюючого органу, примірник довідки про скасування реєстрації направляється до ЦСО, яким проводилося технічне обслуговування РРО, засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов`язкових реквізитів електронних документів. Примірник довідки про скасування реєстрації РРО розміщується в Електронному кабінеті.

Пунктом 6 глави 4 розділу II Порядку № 547 встановлено, що контролюючий орган за місцем реєстрації РРО у випадках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 1 цієї глави, попереджає суб`єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО.

Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО.

Правове регулювання щодо реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до абзаців 3 та 4 пункту 19 глави 2 розділу II Порядку № 547 для інформування суб`єктів господарювання ДПС щоденно оприлюднює на своєму веб-сайті дані про РРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб`єкта господарювання або з ініціативи контролюючого органу, із зазначенням фіскальних номерів РРО, дати, причини та підстави для скасування реєстрації РРО, коду ЄДРПОУ, найменування суб`єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)). Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

Отже, розрахункові операції мають проводитися через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, та надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов`язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми.

При цьому, розрахунковим документом згідно вимог Закону № 265/95-ВР, у разі використання РРО, вважається виключно той документ, який створений зареєстрованим у встановленому порядку РРО або програмним реєстратором розрахункових операцій.

Таким чином, на суб`єкта господарювання покладається обов`язок застосовувати зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО при проведенні розрахункових операцій та створенні у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів.

Висновки апеляційної інстанції

Виходячи з обставин справи, контролюючим органом скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій, який належить позивачу, у зв`язку із закінченням визначеного законодавством строку експлуатації РРО, про що відповідачем сформовано довідку та розміщено таку в Електронному кабінеті позивачки.

При цьому, згідно інформаційної системи податкового обліку, у період що був встановлений під час проведення фактичної перевірки позивач продовжував використовувати у своїй діяльності РРО, реєстрацію якого скасовано.

З огляду на положення частини 5 статті 242 КАС України, слід враховувати правовий висновок Верховного Суду у постанові від 02 жовтня 2024 року у справі № 280/9850/23, згідно якого у разі скасування реєстрації РРО, такий РРО не може використовуватись суб`єктом господарювання при здійсненні розрахункових операцій, оскільки розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) мають проводитися виключно через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, а після скасування реєстрації такий РРО не вважається зареєстрованим у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно і розрахунковий документ, який роздрукований на такому РРО не вважається розрахунковим документом в розумінні Закону №265/95-ВР, тобто не є документом встановленої форми, а відтак надання особі розрахункового документу роздрукованому на незареєстрованому РРО також не може розцінюватися як виконання обов`язку, визначеного пунктом 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР.

Разом з цим, доводи позивача про те, що контролюючий орган всупереч вимог пунктом 6 глави 4 розділу II Порядку № 547 не попередив платника за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО, колегія суддів Верховного Суду також не брала до уваги, з огляду на те, що таке попередження не впливає на обов`язок контролюючого органу скасувати реєстрацію РРО не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення такого РРО з експлуатації.

Враховуючи вищенаведене правове регулювання, колегія суддів доходить висновку, що проведення розрахункових операцій через РРО, реєстрацію якого скасовано, та видача розрахункових документів, сформованих (роздрукованих) РРО, реєстрацію якого скасовано, є порушенням вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

З наведеного вище також слідує і помилковість висновків суду першої інстанції про врахування тієї обставини, що пристрій РРО, який використовувався після скасування реєстрації, був неушкоджений, опломбований, на ньому роздруковувались відповідні розрахункові документи та надавались покупцям, оскільки це не спростовує факту відсутності реєстрації такого РРО у встановлений період, що є ключовим у спірних правовідносинах.

Таким чином, колегія суддів вважає обґрунтованими висновки контролюючого органу про порушення позивачем вимог пунктів 1 та 2 статті 3 Закону № 265/95-ВР, оскільки у встановлений період суб’єктом господарювання не проведено розрахункові операції через зареєстрований РРО та не надані (видані) розрахункові документи встановленої форми.

Як було зазначено вище, розрахунковий документ, який роздрукований на незареєстрованому РРО, не вважається розрахунковим документом в розумінні Закону № 265/95-ВР, тобто не є документом встановленої форми.

