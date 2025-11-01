Апелляционный суд принял сторону налоговой по делу относительно незарегистрированного РРО

Истец не доказал незаконность налогового решения по делу о РРО.

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Главного управления ГНС в Одесской области по делу относительно применения незарегистрированного регистратора расчетных операций. Суд отменил решение суда первой инстанции и признал правомерными действия налогового органа по вынесению налогового уведомления-решения на сумму 2,1 млн грн. Об этом рассказали в налоговой службе.

Суть дела и позиция налогового органа

Пятый апелляционный административный суд постановлением от 20.10.2025 по делу № 420/2149/25 удовлетворил апелляционную жалобу ГНС в Одесской области, решение Одесского окружного административного суда от 17.03.2025 отменил и принял новое судебное решение, которым отказал в удовлетворении иска физического лица-предпринимателя о признании противоправным налогового уведомления-решения на сумму 2,1 млн гривен.

Должностными лицами контролирующего органа проведена фактическая проверка хозяйственной единицы – магазина, по результатам которой составлен акт проверки и принято оспариваемое налоговое уведомление-решение.

Указанной проверкой установлено нарушение субъектом хозяйствования требований пунктов 1, 2 статьи 3 Закона Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (с изменениями, далее - Закон № 265/95-ВР), а именно проведение расчетных операций, создание кассовых чеков, а именно реализации товаров бытового назначения после отмены регистрации регистратора расчетных операций.

Коллегия судей апелляционной инстанции, проверив материалы дела и исследовав доказательства, проанализировав на основании установленных фактических обстоятельств дела правильность применения судом первой инстанции норм законодательства, удовлетворила апелляционную жалобу контролирующего органа по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 главы 2 раздела II Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 05.07.2016 за № 918/29048 (далее - Порядок № 547), субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.д.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, операции по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств и по принятию наличных для дальнейшего перевода, и в соответствии с требованиями законодательства должны применять РРО, обязаны зарегистрировать РРО в соответствии с положениями этого Порядка и обеспечить его персонализацию, опломбирование и перевод в фискальный режим работы.

Согласно подпункту 3 пункта 1 главы 4 раздела II Порядка № 547, регистрация РРО действует до даты отмены регистрации РРО, которая происходит в случаях, когда, в частности, закончились определенные законодательством сроки эксплуатации РРО.

Отмена регистрации РРО по основаниям, определенным в подпунктах 1, 11, 12 и 14 пункта 1 этой главы, осуществляется по заявлению субъекта хозяйствования, а по основаниям, определенным в подпунктах 2-10, 13 пункта 1 этой главы, может осуществляться по заявлению субъекта хозяйствования или принудительно по решению контролирующего органа по месту регистрации РРО.

Решение об отмене регистрации РРО оформляется по форме № 5-РРО (приложение 5). Такое решение подписывается руководителем контролирующего органа по месту регистрации РРО или уполномоченным лицом контролирующего органа (пункт 2 главы 4 раздела II Порядка № 547).

Согласно пункту 4 главы 4 раздела II Порядка № 547, должностное лицо контролирующего органа в течение пяти календарных дней со дня получения заявления об отмене регистрации и регистрационного свидетельства при наличии справки об опломбировании с отметкой о распломбировании РРО, направленной ЦСО в контролирующий орган по месту регистрации РРО, или в случае принятия решения контролирующего органа об отмене регистрации РРО проводит отмену регистрации РРО путем внесения регистрационной записи в информационно-телекоммуникационную систему ГНС и предоставляет (направляет) субъекту хозяйствования справку об отмене регистрации, удостоверяющую отмену регистрации РРО.

В случае если отмена регистрации РРО была осуществлена по решению контролирующего органа, экземпляр справки об отмене регистрации направляется в ЦСО, которым проводилось техническое обслуживание РРО, средствами телекоммуникаций в электронной форме с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и использования электронных документов с указанием обязательных реквизитов электронных документов. Экземпляр справки об отмене регистрации РРО размещается в Электронном кабинете.

Пунктом 6 главы 4 раздела II Порядка № 547 установлено, что контролирующий орган по месту регистрации РРО в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 этой главы, предупреждает субъекта хозяйствования за месяц до наступления срока о необходимости проведения процедуры отмены регистрации РРО.

Отмена регистрации РРО проводится контролирующим органом не позднее двух рабочих дней со дня наступления срока вывода из эксплуатации РРО.

Правовое регулирование относительно регистраторов расчетных операций

Согласно абзацам 3 и 4 пункта 19 главы 2 раздела II Порядка № 547 для информирования субъектов хозяйствования ГНС ежедневно обнародует на своем веб-сайте данные о РРО, регистрацию которых отменено по заявлению субъекта хозяйствования или по инициативе контролирующего органа, с указанием фискальных номеров РРО, даты, причины и оснований для отмены регистрации РРО, кода ЕГРПОУ, наименования субъекта хозяйствования (фамилии, имени, отчества (при наличии)). Информация обнародывается с указанием даты обнародования и даты обновления информации.

Таким образом, расчетные операции должны проводиться через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, и предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, в обязательном порядке расчетный документ установленной формы.

При этом, расчетным документом согласно требованиям Закона № 265/95-ВР, в случае использования РРО, считается исключительно тот документ, который создан зарегистрированным в установленном порядке РРО или программным регистратором расчетных операций.

Таким образом, на субъекта хозяйствования возлагается обязанность применять зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы РРО при проведении расчетных операций и создании в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов.

Выводы апелляционной инстанции

Исходя из обстоятельств дела, контролирующим органом отменена регистрация регистратора расчетных операций, принадлежащего истцу, в связи с окончанием определенного законодательством срока эксплуатации РРО, о чем ответчиком сформирована справка и размещена такая в Электронном кабинете истца.

При этом, согласно информационной системе налогового учета, в период, который был установлен во время проведения фактической проверки, истец продолжал использовать в своей деятельности РРО, регистрацию которого отменено.

С учетом положений части 5 статьи 242 КАС Украины, следует учитывать правовой вывод Верховного Суда в постановлении от 02 октября 2024 года по делу № 280/9850/23, согласно которому в случае отмены регистрации РРО, такой РРО не может использоваться субъектом хозяйствования при осуществлении расчетных операций, поскольку расчетные операции на полную сумму покупки (предоставления услуги) должны проводиться исключительно через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы РРО, а после отмены регистрации такой РРО не считается зарегистрированным в соответствии с требованиями законодательства.

Соответственно и расчетный документ, который распечатан на таком РРО не считается расчетным документом в понимании Закона №265/95-ВР, то есть не является документом установленной формы, а следовательно предоставление лицу расчетного документа распечатанного на незарегистрированном РРО также не может расцениваться как выполнение обязанности, определенной пунктом 2 статьи 3 Закона № 265/95-ВР.

Вместе с этим, доводы истца о том, что контролирующий орган вопреки требованиям пунктом 6 главы 4 раздела II Порядка № 547 не предупредил плательщика за месяц до наступления срока о необходимости проведения процедуры отмены регистрации РРО, коллегия судей Верховного Суда также не брала во внимание, с учетом того, что такое предупреждение не влияет на обязанность контролирующего органа отменить регистрацию РРО не позднее двух рабочих дней со дня наступления срока вывода такого РРО из эксплуатации.

Учитывая вышеизложенное правовое регулирование, коллегия судей приходит к выводу, что проведение расчетных операций через РРО, регистрацию которого отменено, и выдача расчетных документов, сформированных (распечатанных) РРО, регистрацию которого отменено, является нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Из вышеизложенного также следует и ошибочность выводов суда первой инстанции о учете той обстоятельства, что устройство РРО, которое использовалось после отмены регистрации, было не повреждено, опломбировано, на нем распечатывались соответствующие расчетные документы и предоставлялись покупателям, поскольку это не опровергает факта отсутствия регистрации такого РРО в установленный период, что является ключевым в спорных правоотношениях.

Таким образом, коллегия судей считает обоснованными выводы контролирующего органа о нарушении истцом требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона № 265/95-ВР, поскольку в установленный период субъектом хозяйствования не проведены расчетные операции через зарегистрированный РРО и не предоставлены (выданы) расчетные документы установленной формы.

Как было указано выше, расчетный документ, который распечатан на незарегистрированном РРО, не считается расчетным документом в понимании Закона № 265/95-ВР, то есть не является документом установленной формы.

