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Білий дім підтримав конфіскацію активів рф для передачі Україні, — ЗМІ

09:08, 11 січня 2024
У Байдена підтримали законопроект щодо конфіскації заморожених російських активів на користь України.
Білий дім підтримав конфіскацію активів рф для передачі Україні, — ЗМІ
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Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроект, який дозволить конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Як пише видання, Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів рф.

Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від росії», – йдеться у повідомленні. 

Авторами «закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.

З даними видання, демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

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