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Белый дом поддержал конфискацию активов рф для передачи Украине, - СМИ

09:08, 11 января 2024
У Байдена поддержали законопроект о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
Белый дом поддержал конфискацию активов рф для передачи Украине, - СМИ
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Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, позволяющий конфисковать около 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в меморандуме совета национальной безопасности Комитета Сената по международным отношениям (NSC) говорится, что законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.

Как пишет издание, Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из Большой семерки (G7), в частности в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных активов рф.

Вместе с нашими партнерами из G-7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от рф», – говорится в сообщении.

Авторами закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев являются конгрессмены Джим Риш и Шелдон Вайтхаус.

По данным издания, демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях законопроекта. Предложенный закон требует от Байдена координации с G-7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы россия не обжаловала конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимы для конституционных вызовов.

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