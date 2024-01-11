Президент Зеленский прибыл в Эстонию: подробности

Вместе с Зеленским в Таллин прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Фото: Маргус Тсахкна

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл в эстонскую столицу Таллин. Вместе с ним прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщил в X (Twitter) глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", – написал Тсахкна.

Накануне Зеленский находился с визитом в Литве. Литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине военную помощь.

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