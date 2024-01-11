Марьяна Безуглая заявила о выходе из фракции и партии «Слуга народа»

Депутатка Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии «Слуга народа».

Народная депутатка Марьяна Безуглая сообщила, что выходит из фракции и партии «Слуга Народа». Об этом говорится в ее сообщении в Facebook.

При этом в Раде Безуглая останется как нардеп-мажоритарщик.

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", - написала Безуглая.

Также нардепка заявила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки" при якобы ей навязываемых условиях.

Напомним, что на заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня вопрос увольнения Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, увольнять Безуглую с должности в Комитете можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Мы писали, что Комитет по обороне решил отозвать Безуглую с должности заместителя председателя.

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