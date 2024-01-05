Комітет з питань оборони вирішив відізвати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови

Таке рішення ухвалив комітет, тепер необхідне голосування у сесійній залі.

Комітет Верховної ради з питань безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення відкликати Марʼяну Безуглу з посади заступниці голови Комітету. Йдеться про рекомендацію Комітету, саме рішення про відкликання має ухвалюватися у сесійній залі. Про рішення Комітету повідомляє член Комітету, народний депутат Вадим Івченко.

«Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Я, особисто, голосував «за». Вважаю, що у Верховній раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах», — написав Івченко.

Мар’яна Безугла прокоментувала рішення про своє відкликання.

За її словами, це лише рекомендація Комітету:

«Рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі.

Це лише рекомендація від Комітету.

Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували»

«Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна!» — написала Безугла.

Згідно зі Статтею 83 Регламенту Ради про відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної ради, рішення про відкликання голови комітету чи відповідно першого заступника, заступника голови, секретаря комітету з посади приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної ради з оформленням відповідної постанови із зазначенням підстави відкликання.

Раніше ми писали, що Комітет з оборони та розвідки починає розгляд скандального законопроекту про мобілізацію.

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