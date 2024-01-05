Комитет по вопросам обороны решил отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя

Такое решение принял комитет, теперь необходимое голосование в сессионном зале.

Комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя Комитета. Речь идет о рекомендации Комитета, само решение об отзыве должно приниматься в сессионном зале. О решении Комитета сообщает член Комитета, народный депутат Вадим Ивченко.

«Сегодня Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. Я лично лично голосовал «за». Считаю, что в Верховной раде на должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции — в политическом и информационном пространствах», — написал Ивченко.

Марьяна Безугла прокомментировала решение о своем отзыве.

По ее словам, это только рекомендация Комитета:

«Решение по закону может быть принято только в зале.

Это только рекомендация Комитета.

Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали»

«Я не сдамся никогда и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения по поводу того, чтобы выгодно сказать, а что нет; это были бы совсем другие реалии. У нас война!» - написала Безуглая.

Согласно статье 83 Регламента Рады об отзыве председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя и секретаря комитета Верховной рады, решения об отзыве председателя комитета или соответственно первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета с должности принимается открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной рады с оформлением соответствующего постановления с указанием основания отзыва.

Ранее мы писали, что Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

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