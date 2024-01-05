Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны к доллару, - они незначительны

НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше, - замглавы Нацбанка.

Был внесен в систему «Шлях» как водитель, но нервничал и не смог объяснить содержимое груза, - суд рассмотрел дело об отказе в пересечении границы

Решение о том, подтвердило ли лицо цель поездки оценивается исключительно должностным лицом Государственной пограничной службы, - позиция суда.

ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

Кризис в руководстве, множество кадровых процедур, требования и давление на Комиссию как извне, так и изнутри.

Лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы должно предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, — позиция апелляционного админсуда

При пересечении границы лицо с инвалидностью I или II группы в пункте пропуска должно также предоставить документы, подтверждающие исключение из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение по изменению места жительства или пребывания, – апелляционный суд.

Срок пользования арендованным земельным участком сельхозназначения закончился после введения военного положения, - ВС указал, когда договор аренды считается возобновленным

Законодатель в Переходных положениях Земельного кодекса предусмотрел специальный случай возобновления договора аренды земельных участков, срок пользования по которым закончился после введения военного положения.

  1. В Украине

Комитет по вопросам обороны решил отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя

14:47, 5 января 2024
Такое решение принял комитет, теперь необходимое голосование в сессионном зале.
Комитет по вопросам обороны решил отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение отозвать Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя Комитета. Речь идет о рекомендации Комитета, само решение об отзыве должно приниматься в сессионном зале. О решении Комитета сообщает член Комитета, народный депутат Вадим Ивченко.

«Сегодня Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. Я лично лично голосовал «за». Считаю, что в Верховной раде на должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции — в политическом и информационном пространствах», — написал Ивченко.

Марьяна Безугла прокомментировала решение о своем отзыве.

По ее словам, это только рекомендация Комитета:

«Решение по закону может быть принято только в зале.

Это только рекомендация Комитета.

Сделано все было максимально коварно: председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали»

«Я не сдамся никогда и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения по поводу того, чтобы выгодно сказать, а что нет; это были бы совсем другие реалии. У нас война!» - написала Безуглая.

Согласно статье 83 Регламента Рады об отзыве председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя и секретаря комитета Верховной рады, решения об отзыве председателя комитета или соответственно первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета с должности принимается открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной рады с оформлением соответствующего постановления с указанием основания отзыва.

Ранее мы писали, что Комитет по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду