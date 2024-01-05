НАПК назвало топ-10 нарушений в декларациях

В НАПК проанализировали нарушения, которые допускают декларанты при заполнении деклараций, и назвали наиболее распространенные из них.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что проанализировало нарушения, допускаемые декларантами при заполнении деклараций, и назвало наиболее распространенные из них. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

Среди них:

Неуказание информации о недвижимости и транспортных средствах, принадлежащих декларантам или членам семьи на праве собственности или пользования. Чаще забывают декларировать земельные участки, на которых расположены их дома; Неуказание стоимости объектов декларирования (квартир, домов, земельных участков, автомобилей и т.п.), при этом такая информация указана в первичных документах о приобретении права собственности; Недекларирование объекта недвижимости, который использовался для проживания декларанта и членов семьи в отчетном периоде, а в отдельных случаях вообще недекларирование ни одного объекта недвижимости; Указание государственного номерного знака автомобиля вместо идентификационного номера (VIN-кода); Указание общей стоимости ценных бумаг, вместо номинальной стоимости одной ценной бумаги; Указание себя источником дохода вместо органа, учреждения или организации, выплачивавшей заработную плату или другие виды дохода; Указание размера фактически уплаченного, а не начисленного (с налогами) дохода; Неуказание доходов, полученных в виде подарков в неденежной форме (дом, автомобиль и т.п.), прощенного долга; Декларирование денежных активов в виде наличных денежных средств, но недекларирование других видов денежных активов, размер которых не превышает 50 прожиточных минимумов, при том что размер активов считается совокупно; Указание депутатами местных советов фактической должности и места своей работы (директор ООО, учительница и т.д.) в поле должности вместо статуса депутат, по которому возникла обязанность подать декларацию.

В НАПК напомнили, что для упрощения процесса заполнения декларации разработали функцию «Данные для декларации» в Реестре деклараций.

С помощью этой функции по инициативе декларанта на стадии создания черновика декларации НАПК собирает и передает декларанту в его личный кабинет Реестра деклараций информацию (в виде, адаптированном к форме декларации) об имеющихся у него активах, сведения о которых содержатся в реестрах и базах данных, которыми в НАПК является автоматизированный обмен.

Также в ведомстве рекомендуют при заполнении декларации использовать рекомендации НАПК, размещенные в Базе знаний.

С видеоразъяснениями до заполнения каждого раздела декларации можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что только 30% чиновников заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку».

Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

Еще мы писали, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.

Добавим, НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности.

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