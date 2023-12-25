Автоматизированная проверка декларации: НАПК обнародовало детальное разъяснение

НАПК сообщило, что автоматизированно будут проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

Как ранее мы писали, НАПК меняет подход к отбору и проверкам деклараций. По результатам оценки рисков декларации будет выбран способ ее проверки - автоматизирован или уполномоченным лицом НАПК.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що силами уповноважених осіб перевірятимуться декларації з найвищим показником рейтингу ризику, а також на основі повідомлень від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде зазначена інформація про можливе декларування недостовірних відомостей.

Автоматизовано ж перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано. В такий спосіб планується перевірити до 30% усіх поданих до Реєстру декларацій.

«Це стало можливим завдяки збільшенню упродовж року обсягу інформації, яка може бути перевірена автоматизовано, з 31% до 75%. Для цього було укладено 11 протоколів обміну інформацією та договорів про електронну інформаційну взаємодію НАЗК з держателями реєстрів та банків даних», - пише НАЗК.

Що таке автоматизована перевірка декларації?

Автоматизована перевірка декларації - це перевірка програмними засобами Реєстру відомостей, що зазначені або повинні бути зазначені у декларації.

Так, автоматизовано можуть бути перевірені декларації:

в яких відображено дані, достатні для ідентифікації членів сім’ї декларанта та об’єктів декларування;

в яких відображений обсяг даних, що може бути перевірений шляхом порівняння даних декларації з реєстрами та з застосуванням певних формул, наприклад, на встановлення ознак незаконного збагачення чи необгрунтованості активів;

які подані за 2021 та наступні звітні роки (за попередні роки це зробити неможливо, оскільки у 2021 році змінилася форма декларації).

При цьому не можуть бути перевірені автоматизовано декларації, подані суддями, суддями Конституційного Суду України, крім суддів у відставці, оскільки Законом України “Про запобігання корупції” визначено особливості перевірки декларацій, поданих вказаними категоріями декларантів.

За результатами автоматизованої перевірки декларанти отримають в електронному кабінеті Реєстру декларацій повідомлення про проходження автоматизованої перевірки, а у розділі “Мої документи” у відповідному полі відображатиметься довідка, яку можна буде переглянути.

Отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку. Це свідчитиме, що вона має невеликий показник рейтингу ризику (не встановлено невідповідностей на загальну суму понад 100 прожиткових мінімумів (ПМ), не встановлено ознак конфлікту інтересів, необгрунтованості активів, незаконного збагачення чи неточності оцінки задекларованих активів).

Разом з тим, у довідці відображатимуться встановлені невідповідності між відомостями у декларації та реєстрах, банках даних. При цьому відображатимуться лише ті відомості, щодо яких встановлено невідповідність, із зазначенням номера об'єкта у декларації, а не усі відомості про такий об’єкт.

Звертаємо увагу, що у зв'язку з особливостями зазначення окремих відомостей у реєстрах) можуть відображатись у довідці як невідповідність даних різні написання назв вулиць, населених пунктів, використання різних символів, пропусків тощо (наприклад, різне написання назв у реєстрі та декларації: Mazda CX - 5 та Mazda CX-5; використання різних символів: “” та «»).

Проте це є особливістю порівняння даних в реєстрах і декларації, а не помилкою.

У разі зазначення декларантом у декларації об'єкту, який відсутній у реєстрі, у довідці зазначається, що “дані в реєстрі відсутні”. Водночас, у разі наявності відомостей у реєстрах про об'єкт, який підлягає декларуванню, але який відсутній у декларації, у довідці зазначаються всі відомості про такий об'єкт.

Якщо за результатами порівняння даних встановлена невідповідність у грошовому вираженні, то по кожному об'єкту вираховується різниця між даними. Під кожним розділом довідки формується висновок, у якому зазначається про виявлені ознаки неточних відомостей, а також сума невідповідностей, яка має грошове вираження. Всі суми виявлених у декларації невідповідностей сумуються та зазначаються у висновку довідки однією загальною сумою.

У довідці також відображаються застереження до розділів 12-1, 13, 14, 15 декларації (за наявності підстав).

НАЗК звертає увагу, що довідка за результатами автоматизованої перевірки не є підставою для подання виправленої декларації, та може бути використана при заповненні декларацій наступних періодів або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними).

Незалежно від проходження автоматизованої перевірки можливе здійснення повної перевірки декларації за наявності підстав.

Відомості про проходження автоматизованої перевірки будуть міститися також у публічній частині Реєстру декларацій. Декларація, яка пройшла автоматизовану перевірку, матиме піктограму зеленого кольору та напис “Декларація пройшла автоматизовану перевірку”.

Ранее сообщалось, что 99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку.

Добавим, НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке.

Еще мы писали, что показали в декларациях члены Высшего совета правосудия, прошедшие проверку на добродетель.

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