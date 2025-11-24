Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Украина готовит систему скрининга прямых иностранных инвестиций (FDI screening), которая должна внедрить комплексный механизм оценки инвесторов и сделок, способных влиять на национальную безопасность и стратегические интересы государства.

Законопроект, который сейчас разрабатывается в Верховной Раде при участии экспертов ОЭСР, предусматривает определение перечня чувствительных отраслей, критериев риска, процедур подачи и рассмотрения заявок, гарантий для инвесторов и механизмов обжалования решений. На этом фоне бизнес предупреждает о риске чрезмерной дискреции государственных органов, что может превратить скрининг из инструмента безопасности в барьер для притока капитала.

По состоянию на 20 ноября 2025 года Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития продолжает консультации с экспертами ОЭСР по формированию будущего законопроекта, что происходит в условиях войны, роста внешних угроз, необходимости защиты критической инфраструктуры и гармонизации украинских норм с европейским правом.

Как уже писала ранее Судебно-юридическая газета, Министерство экономики совместно с межведомственной комиссией при участии СБУ, СВР и МИД разрабатывает инструмент оценки добропорядочности иностранных инвесторов и соответствия их деятельности национальным интересам. Такой процесс формирует новую модель государственного контроля, призванную совместить инвестиционную открытость с эффективными механизмами безопасности, характерными для практик ЕС и стран ОЭСР.

Два законопроекта — №14062 и №14062-1 — регулируют сферу введения государственного скрининга прямых иностранных инвестиций, однако предлагают разные модели правового регулирования. Базовый проект №14062 устанавливает общую рамку контроля, но содержит слишком широкие и оценочные определения («риски для национальной безопасности», «чувствительные сектора»), не определяет критериев риска и делегирует ключевые элементы процедуры Кабинету Министров. Такая конструкция создает риски чрезмерной дискреции, двойного регулирования и возможных коллизий с Законом «О режиме иностранного инвестирования» и международными соглашениями о защите инвестиций.

Альтернативный законопроект №14062-1 содержит значительно более детализированную процедуру: определены критерии скрининга, сроки рассмотрения, требования к мотивировке решений и право инвестора на обжалование. Такая модель юридически совместима с практикой ЕС и ограничивает дискрецию органа скрининга, однако требует создания специализированной институции и дополнительного ресурсного обеспечения. В отличие от базового проекта, альтернативный документ переносит основные процедурные нормы в сам закон, а не в подзаконное регулирование, что соответствует ст. 19 Конституции Украины и принципу правовой определенности.

Процедура скрининга, согласно предварительной информации, будет включать установленные сроки рассмотрения заявок, основания для согласования или отказа, а также возможность условного одобрения инвестиции. Законопроект должен закрепить ключевые гарантии для инвестора — право на обжалование, защиту конфиденциальной информации, возможность проведения независимой экспертизы и механизмы предотвращения выборочного применения процедур. Именно эти элементы являются критически важными для предотвращения чрезмерной дискреции со стороны государства.

Вместе с тем законопроект содержит ряд нормативных рисков. Нечёткое определение критериев риска или перечня чувствительных секторов может предоставить органу скрининга чрезмерную дискрецию, что создаёт угрозу непоследовательности решений и затягивания процедур. В праве Европейского Союза продолжительность базового этапа рассмотрения установлена в статьях 6–7 Regulation (EU) 2019/452 — от 15 до 45 дней, при этом данные сроки выступают ориентиром для обеспечения предсказуемости и защиты инвесторов. Любое существенное превышение этих параметров в национальной модели скрининга способно негативно повлиять на инвестиционный режим государства-члена и снизить привлекательность юрисдикции для иностранных инвесторов.

На заседании Комитета по вопросам экономического развития отмечено, что внедрение FDI-скрининга требует четкого регулирования конфиденциальности и доступа к данным. Отсутствие надлежащих гарантий может препятствовать раскрытию инвесторами структуры собственности, а необоснованные или дискриминационные решения органа скрининга способны привести к инвестиционным спорам и арбитражным претензиям.

Введение скрининга будет иметь как экономические, так и правовые последствия. К потенциальным преимуществам относятся повышение инвестиционной безопасности, привлечение «надежного» капитала, снижение рисков захвата критической инфраструктуры нежелательными инвесторами, а также укрепление доверия со стороны партнеров ЕС и G7. Однако обратной стороной может стать уход инвесторов от сложной или непрозрачной процедуры, увеличение расходов на юридическое сопровождение и замедление запуска новых производств или инфраструктурных проектов.

