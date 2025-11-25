Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

В судебной практике Высшего антикоррупционного суда за 2024–2025 годы прослеживаются чёткие тенденции: в отдельных делах в качестве альтернативы содержанию под стражей суд избирает меру пресечения в виде залога. На такие случаи указывают многочисленные пресс-релизы ВАКС, в которых сообщается о применении этой меры пресечения. В то же время залог вовсе не означает «полной свободы» – на лицо возлагается ряд обязанностей, а за его действиями сохраняются строгие механизмы процессуального контроля.

Механизм контроля и ответственности

Один из самых резонансных примеров – бизнесмен, подозреваемый по делу о нанесении убытков Национальному институту рака: постановлением следственного судьи ВАКС от 19.06.2025 (дело № 991/6280/25) к нему применена мера пресечения в виде залога в размере 200 млн грн. Помимо финансовой гарантии, на него возложены процессуальные обязанности: являться по требованию детективов НАБУ, прокурора и следственного судьи, а также не покидать пределы Киевской области без разрешения. Этот кейс иллюстрирует, насколько высокая сумма залога может комбинироваться с жёсткими условиями, чтобы минимизировать риски уклонения или давления на следствие.

Ещё один показательный кейс – столичный застройщик. Постановлением следственного судьи ВАКС от 15.08.2025 (дело № 991/8207/25) ему продлено содержание под стражей сроком на 60 дней, но в рамках досудебного расследования определён залог в размере 80 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: являться по вызовам следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места проживания или работы; не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение границы; носить электронное средство контроля. Постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения. Подозреваемый фигурирует по ч. 4 ст. 369 УК Украины – якобы он совместно с другими лицами предлагал тогдашнему Вице-премьер-министру по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины квартиры в будущем жилом комплексе на земельном участке министерства.

В феврале 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и стороны обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 24.01.2025 (дело № 991/413/25) о применении к народному депутату Украины меры пресечения в виде залога в размере 100 млн грн. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а само постановление – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит кассационному обжалованию. По данным следствия, указанное лицо подозревается в организации завладения средствами АО «Укрзализныця» при закупке продукции (квалифицируется по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Такая крупная сумма свидетельствует о том, что суд не просто предлагает альтернативу содержанию под стражей, а выдвигает достаточно серьёзные финансовые обязательства, которые имеют сдерживающий эффект.

Постановлением следственного судьи ВАКС от 20.10.2025 изменена мера пресечения бывшему заместителю председателя Верховного Суда в 2017–2022 годах (по сообщению пресс-службы ВАКС). Решением ВАКС подозреваемому уменьшен размер залога – с 302,8 млн до 20 млн грн. При этом процессуальные обязанности, возложенные на лицо постановлением от 9 октября 2025 года (среди которых – воздержаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля), оставлены без изменений.

В ноябре 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 12 ноября 2025 года (дело № 991/11607/25) о применении к должностному лицу АО «НАЭК “Энергоатом”» меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. В качестве альтернативы определён залог в размере 40 млн грн. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит кассационному обжалованию. По данным следствия, указанное лицо подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений (предусмотренных ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Таким образом, анализ судебной практики показывает: украинское антикоррупционное правосудие выстраивает гибкую модель – не все фигуранты попадают в СИЗО. Но те, кто выходит под залог, остаются под надзором. Такой подход позволяет одновременно учитывать права подозреваемых и снижать риски для следствия, обеспечивая баланс между контролем и свободой.

Правовая гарантия и надзор

В публичных дискуссиях о судебной практике 2024–2025 годов нередко высказывается упрощённое утверждение, что применение к подозреваемому меры пресечения в виде залога свидетельствует о снисходительном отношении суда. Однако такой взгляд не отражает фактическую ситуацию. Механизм залога не означает отсутствие надзора – напротив, он создает сложную систему юридических гарантий и ограничений, обеспечивающих эффективный контроль над подозреваемым.

Во-первых, залог выполняет не только функцию финансовой гарантии. Он служит активным инструментом контроля – даже когда подозреваемый находится вне СИЗО. Если лицо соглашается на залог, суд может возложить на него ряд четких обязательств: информировать об изменении места проживания, ограничивать выезд, предоставлять документы по запросу, а в отдельных случаях – носить электронный браслет. Таким образом, залог превращается в правовое соглашение, где свобода подозреваемого – не бесконтрольная, а подчиненная практическим механизмам воздействия.

Во-вторых, контроль над подозреваемым может осуществляться через имущество. В обзоре практики Кассационного уголовного суда ВС за май 2025 года судьи подчеркивают: специальная конфискация не может применяться, если в обвинении нет указания, что имущество использовалось как орудие преступления. Это ограничивает риск необоснованного изъятия активов, но не устраняет возможность конфискации как серьезного инструмента контроля.

Третий ключевой момент – оценка фактического управления. В июньском обзоре практики ККС ВС указано, что даже при отсутствии формального приказа о назначении лица на должность суд может учитывать внутренние документы или свидетельства, подтверждающие его реальное влияние на предприятие. Такой подход позволяет применять меры пресечения там, где формальные должности не отражают всей картины власти.

Итак, утверждение, что «правоохранители задерживают, а суды выпускают», является ошибочным. Судебная практика демонстрирует не слабость, а наоборот – способность к тонкому юридическому балансированию: комбинация залога, обязательств и имущественных ограничений позволяет одновременно защитить права подозреваемых и обеспечить эффективность следствия.

Система залога в сочетании с процессуальными обязательствами и имущественными ограничениями создает режим целенаправленного надзора. Ежегодные отчеты ВАКС подтверждают активную практику применения таких мер. Это свидетельствует о доверии к оценке рисков правоохранителями и использовании залога как реального механизма контроля.

Автор: Валентин Коваль

