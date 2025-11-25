Когда агропредприятие переводят на общую систему — полный перечень причин аннулирования 4-й группы ЕН

Все случаи, когда агропредприятие может потерять статус плательщика единого налога четвертой группы и быть переведено на общую систему налогообложения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Регистрация плательщика единого налога четвертой группы является бессрочной, однако закон предусматривает ряд случаев, когда ее могут аннулировать.

Контролирующий орган исключает предприятие из реестра на основаниях, определенных ст. 299 Налогового кодекса Украины.

Основные основания для аннулирования

Статус плательщика единого налога 4-й группы может быть утрачен в таких случаях:

• Добровольный отказ от упрощенной системы

Предприятие подает заявление о переходе на другие налоги — аннулирование происходит в последний день квартала, когда подано заявление.

• Прекращение юридического лица

Кроме случаев преобразования. Регистрацию отменяют в день, когда налоговая получает уведомление государственного регистратора.

• Недостаточная доля сельскохозяйственного производства

Если в отчетном году доля агропроизводства составляет менее 75%, предприятие теряет право на 4-ю группу.

• Непредоставление обязательной отчетности

Речь идет о документах, предусмотренных п.п. 295.9.1 НКУ и п.п. 298.8.1 НКУ. Невыполнение этого обязательства также является основанием для аннулирования.

• Наличие санкций

Если в отношении предприятия, его учредителей или бенефициаров принято решение о применении экономических или иных ограничительных мер согласно Закону «О санкциях». Исключение происходит в последний день квартала, когда принято такое решение.

Что происходит в случае нарушений

Если во время выездной документальной проверки налоговая устанавливает, что предприятие не соответствовало требованиям п.п. 4 п. 291.4 и п. 291.5¹ ст. 291 НКУ в текущем или предыдущих годах, ему:

донасчитывают налоги и сборы, от уплаты которых оно было освобождено как плательщик 4-й группы;

накладывают штрафы согласно разделу II НКУ;

обязывают перейти на общую систему налогообложения с месяца, следующего за месяцем установления нарушения.

Вывод

Налоговая напоминает: агропредприятиям важно следить за соответствием требованиям 4-й группы и своевременно подавать отчетность, ведь потеря статуса влечет доначисления налогов и переход на общую систему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.