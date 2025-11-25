Большая Палата ВС отступила от выводов КХС ВС относительно определения ответчиков в спорах о отмене решений Минюста

БП ВС отступила от выводов КХС ВС относительно определения надлежащего состава ответчиков в спорах об отмене приказа Минюста, которым отменено решение государственного регистратора о государственной регистрации прав и их обременений.

Большаяя Палата Верховного Суда отступила от выводов Кассационного хозяйственного суда относительно эффективного способа защиты в случае отмены Минюстом решения государственного регистратора о государственной регистрации вещных прав и их обременений, указав, что требование об отмене приказа Минюста не должно каждый раз расцениваться судами как ненадлежащий способ защиты; такое требование можно интерпретировать как направленное на введение истца во владение путем государственной регистрации соответствующего вещного права на основании судебного решения.

Судебное решение об удовлетворении указанных исковых требований является основанием для государственной регистрации соответствующего вещного права за истцом только при условии, что на момент совершения регистрационного действия право собственности зарегистрировано за ответчиком, а не за другим лицом.

Постановление БП ВС от 3 сентября 2025 года по делу № 910/2546/22.

Обстоятельства дела

Между СТОВ «Нива» и ООО «Агро-Лан» были заключены договоры субаренды земельных участков, на основании которых последнее зарегистрировало за собой право субаренды.

Определением суда прекращено право аренды СТОВ «Нива» и право субаренды ООО «Агро-Лан», проведены регистрационные действия относительно прекращения таких прав.

Впоследствии решениями государственного регистратора осуществлена государственная регистрация права аренды за ООО «Герман Агро» на указанные выше земельные участки на основании договоров аренды с владельцами земельных участков.

Однако Минюст удовлетворил жалобу ООО «Агро-Лан» и отменил принятые государственными регистраторами решения о государственной регистрации права аренды земельных участков за ООО «Герман-Агро» и прав субаренды ООО «Эконива», поскольку апелляционный суд отменил определение хозяйственного суда о прекращении права аренды и субаренды земельных участков СТОВ «Нива» и ООО «Агро-Лан».

В связи с этим ООО «Герман-Агро» и ООО «Эконива» обратились с иском об отмене приказа Минюста, которым отменено решение государственного регистратора о государственной регистрации за ними прав аренды и субаренды земельных участков.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска.

КХС ВС передал это дело на рассмотрение Великой Палаты ВС, поскольку счел необходимым отступить от ряда выводов КЦС ВС и БП ВС о том, что надлежащим ответчиком в деле об отмене приказа Минюста, которым отменено решение государственного регистратора о государственной регистрации прав и их обременений, является лицо, право на имущество которого оспаривается и в отношении которого была осуществлена аналогичная запись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Правовой вывод БП ВС

Большаяя Палата ВС неоднократно приходила к выводу о том, что спор об отмене приказа Минюста, которым отменено решение государственного регистратора о государственной регистрации права аренды земельных участков, должен рассматриваться как спор, связанный с нарушением гражданских прав истца на земельный участок другим лицом, за которым было зарегистрировано аналогичное право в отношении тех же земельных участков. Надлежащим ответчиком в таком деле является лицо, право на имущество которого оспаривается и в отношении которого была осуществлена аналогичная запись в Реестре.

Спор в этом деле возник относительно вещных прав на земельные участки, а сторонами этого спора являются, с одной стороны, ООО «Герман-Агро» и ООО «Эконива», которые ссылаются на необоснованную отмену Приказом принадлежащих им прав аренды и субаренды земельных участков, а с другой — ООО «Агро-Лан», которое инициировало указанную отмену, поскольку считает, что право субаренды спорной земли принадлежит ему.

Принимая во внимание, что в указанном выше споре будет решаться юридическая судьба имущественных прав и интересов ООО «Агро-Лан», а также исходя из правовой природы спорных правоотношений, именно к этому лицу должны быть обращены материально-правовые требования истцов, которые способны эффективно защитить нарушенные, по их мнению, права аренды и субаренды земельных участков, о чем пойдеться в следующем разделе этой постановы.

В то же время Минюст не может быть единственным ответчиком в этом случае независимо от доводов и оснований иска, поскольку с ним у истцов отсутствует спор о вещных правах на земельные участки.

При таких обстоятельствах Большаяя Палата ВС отступила от выводов, изложенных в ряде постановлений КХС ВС, о том, что в таких спорах единственным ответчиком может быть Минюст.

Также Большаяя Палата ВС отступила от выводов КХС ВС, изложенных в постановлениях от 09 августа 2023 года по делу № 910/18929/21 и от 17 апреля 2024 года по делу № 640/14353/19, о том, что исковое требование об оспаривании приказа Минюста в случае его удовлетворения не приводит к полному защите прав истца, а судебное решение о признании незаконным или об отмене такого приказа само по себе не может быть основанием для государственной регистрации вещных прав, поскольку с учетом конкретных обстоятельств дела такое требование можно интерпретировать как направленное на введение истца во владение путем государственной регистрации соответствующего вещного права на основании судебного решения согласно положениям части третьей статьи 26 Закона. Соответственно, указанное требование не должно каждый раз расцениваться судами как ненадлежащий способ защиты с отказом в его удовлетворении исключительно по формальным соображениям.

При этом судебное решение об удовлетворении указанных выше исковых требований является основанием для государственной регистрации соответствующего вещного права за истцом только при условии, что на момент совершения регистрационного действия право собственности зарегистрировано за ответчиком, а не за другим лицом.

В этом деле истцы правом привлечь ООО «Агро-Лан» в качестве соответчика в соответствии со статьей 48 ХПК Украины не воспользовались и последовательно настаивали на необходимости удовлетворения их требований только Минюстом, с которым у них нет спора о вещных правах на земельные участки.

Поскольку Минюст не может быть единственным ответчиком в этом случае независимо от доводов и оснований иска, а также отсутствуют определенные процессуальным законом основания для привлечения ООО «Агро-Лан» в качестве соответчика, Большаяя Палата Верховного Суда пришла к выводу, что в иске следует отказать по этим основаниям.

