По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

Ранее из миллиона деклараций НАПК могло провести полную проверку только по тысяче, но, как пояснил Артем Сытник, теперь ситуация изменится – декларациям будут присваивать коэффициенты рискованности.

Декларациям должностных лиц после автоматической проверки будут присваиваться коэффициенты риска, а охват полными проверками будет значительно шире. Об этом рассказал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник, говоря об изменениях в регулировании после принятия закона о возобновлении декларирования.

Так, ранее НАПК могло провести, условно, проверку только тысячи деклараций из миллиона поданных в рамках одной декларационной кампании.

Как пояснил Артем Сытник, закон в предыдущей редакции предусматривал «обязательную полную проверку» относительно широкого перечня «высоких» должностей – Президент, члены Кабмина, парламента, руководители госорганов и т.д., но, исходя из ограниченного ресурса НАПК и огромного массива деклараций, в НАПК успевали проверить только тысячу деклараций.

«В основном, полная проверка проводилась в отношении одних и тех же лиц, потому что после окончания кампании декларирования все шло по кругу. Мы начинали с Президента и спускались дальше по иерархии декларантов.

Фактически более 99% деклараций не были охвачены системным контролем со стороны НАПК. Эти декларации попадали в поле зрения НАПК только после обращения по поводу нарушений декларанта (а его декларация могла находиться в «нижнем» пуле, до которого никогда не доходила эта обязательная полная проверка), либо после журналистских расследований, либо материалов правоохранительных органов, в частности НАБУ. Тогда производилась полная проверка.

Подход имел определенные изъяны. Ведь все ждали, что проверяться будут все декларации. Но такого ресурса у НАПК не было. И поэтому мы выслушивали критические замечания о том, что НАПК проверяет очень мало деклараций. Ведь основная часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил Артем Сытник.

Каждой декларации присвоят коэффициент

Как отметил заместитель председателя НАПК, изменениями в закон слово «обязательная» исключено. Так что осталась только «полная проверка деклараций». Это дает НАПК возможность применить более гибкий и рискоориентированный подход.

«Когда были приостановлены полные проверки, мы пытались использовать эту паузу, чтобы наработать ИТ-продукты, которые смогут обеспечить рискоориентированный подход.

На сегодняшний день все декларации, которые будут поданы, охватит вниманием НАПК, и они будут оценены через призму автоматической проверки.

Это означает, что любая декларация подвергается автоматической полной проверке. С использованием информационных продуктов декларация проходит сверку с государственными реестрами и базами данных и через установление соответствия/несоответствия. Затем декларация оценивается по предмету необоснованных активов. То есть она проходит испытание формулой незаконного обогащения. И если разногласий и признаков необоснованных активов нет, эта декларация считается прошедшей автоматическую проверку.

Однако это не означает, что декларация прошла полную проверку. Она просто имеет малый коэффициент риска.

После автоматической проверки декларант о результате в своем кабинете получает соответствующее уведомление», - объяснил Артем Сытник.

Он прогнозирует, что около трети деклараций пройдет такую автоматическую проверку.

«Если декларация не прошла автоматическую проверку, это еще не значит, что декларант будет нести ответственность. Каждой такой декларации будут присваиваться коэффициенты риска. Чем выше коэффициент риска – тем больше шансов, что эта декларация попадет в полную проверку.

Поэтому мы, в первую очередь, будем заниматься теми декларациями, которые имеют более высокий коэффициент риска, и отсюда и процент реагирования по декларациям, в отношении которых проведут полную проверку, будет гораздо выше, чем когда мы применяли подход, который был до законодательных изменений», - отметил заместитель председателя НАПК.

Также он подчеркнул, что прохождение автоматической проверки вовсе не означает, что НАПК не сможет вернуться к такой декларации и провести впоследствии по ней полную проверку.

«Может случиться, что появится информация от компетентных органов других стран, правоохранительных органов или журналистов о том, что декларация прошла формулу незаконного обогащения, но при этом у декларанта есть имущество за рубежом, которое не учтено в декларации, и стоимость которого превышает его доходы. Тогда мы к такой декларации возвращаемся.

Как пример, это декларация одесского военкома, когда его декларация более-менее соответствовала логическим правилам и не имела признаков незаконного обогащения, но появилась информация об имуществе за рубежом», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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