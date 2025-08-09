Практика судов
Украина выполнила все обязательства по вступлению в ЕС и готова к первому переговорному кластеру, — Зеленский

17:33, 9 августа 2025
Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования по вступлению в ЕС и готова начать первый этап переговоров о членстве.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все свои обязательства на пути к членству в Евросоюзе и полностью готова к открытию первого переговорного кластера.

Об этом глава государства сообщил во время разговора с Премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава государства проинформировал руководителя правительства Испании о ситуации в дипломатической сфере и контактах с международными партнерами, а также поделился видением следующих шагов.

«Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, Украина и Испания имеют общее видение: голос Европы должен быть учтен, а общая позиция — согласована.

«Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру», — отметил Президент.

Отдельное внимание в разговоре уделили евроинтеграционному пути Украины. Зеленский подчеркнул, что все обязательства Украина выполнила и готова к открытию первого переговорного кластера. Лидеры обсудили возможные варианты дальнейших шагов и договорились оставаться на связи.

