Украина выполнила все обязательства по вступлению в ЕС и готова к первому переговорному кластеру, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования по вступлению в ЕС и готова начать первый этап переговоров о членстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все свои обязательства на пути к членству в Евросоюзе и полностью готова к открытию первого переговорного кластера.

Об этом глава государства сообщил во время разговора с Премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава государства проинформировал руководителя правительства Испании о ситуации в дипломатической сфере и контактах с международными партнерами, а также поделился видением следующих шагов.

«Сейчас главное, чтобы Россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, Украина и Испания имеют общее видение: голос Европы должен быть учтен, а общая позиция — согласована.

«Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру», — отметил Президент.

Отдельное внимание в разговоре уделили евроинтеграционному пути Украины. Зеленский подчеркнул, что все обязательства Украина выполнила и готова к открытию первого переговорного кластера. Лидеры обсудили возможные варианты дальнейших шагов и договорились оставаться на связи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.