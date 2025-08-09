Практика судів
Україна виконала всі зобовʼязання для вступу до ЄС і готова до першого переговорного кластера, — Зеленський

17:33, 9 серпня 2025
Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі вимоги для вступу до ЄС і готова розпочати перший етап переговорів про членство.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі свої зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі та повністю готова до відкриття першого переговорного кластера.

Про це глава держави повідомив під час розмови з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави поінформував очільника уряду Іспанії про ситуацію в дипломатичній сфері та контакти з міжнародними партнерами, а також поділився баченням наступних кроків.

«Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна та Іспанія мають спільне бачення: голос Європи має бути врахований, а спільна позиція — узгоджена.

«Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру», — підкреслив Президент.

Окрему увагу у розмові приділили євроінтеграційному шляху України. Зеленський підкреслив, що всі зобов’язання Україна виконала й готова до відкриття першого переговорного кластера. Лідери обговорили можливі варіанти подальших кроків та домовилися залишатися на зв’язку.

