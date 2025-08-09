Практика судов
  1. В Украине

В Николаеве мужчина во время проверки документов напал на военнослужащего ТЦК

17:51, 9 августа 2025
Во время проверки военно-учетных документов находившийся в розыске мужчина ударил военнослужащего ТЦК.
В Николаеве мужчина во время проверки документов напал на военнослужащего ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве во время мобилизационных мероприятий группа оповещения одного из ТЦК и СП совместно с полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов, а тот напал на военнослужащего. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.

В частности, там отмечают, что во время проверки выяснилось: мужчина находится в розыске с 30 июля 2025 года за нарушение требований ст. 210 КУоАП — «Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе». Оснований для отсрочки от мобилизации он не имел.

В ТЦК сообщили, что на законное требование предъявить документы гражданин отреагировал агрессивно — применил физическую силу к одному из военнослужащих. В ответ были применены меры физического воздействия.

Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проведенной работы указанным событиям дадут правовую оценку.

Также стало известно, что в Днепре открыто уголовное производство по факту возможного избиения бывшего военного. Это произошло во время его конфликта с сотрудниками ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Николаев военнослужащие ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області