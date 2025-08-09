В Николаеве мужчина во время проверки документов напал на военнослужащего ТЦК

Во время проверки военно-учетных документов находившийся в розыске мужчина ударил военнослужащего ТЦК.

В Николаеве во время мобилизационных мероприятий группа оповещения одного из ТЦК и СП совместно с полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов, а тот напал на военнослужащего. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.

В частности, там отмечают, что во время проверки выяснилось: мужчина находится в розыске с 30 июля 2025 года за нарушение требований ст. 210 КУоАП — «Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе». Оснований для отсрочки от мобилизации он не имел.

В ТЦК сообщили, что на законное требование предъявить документы гражданин отреагировал агрессивно — применил физическую силу к одному из военнослужащих. В ответ были применены меры физического воздействия.

Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются руководством Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проведенной работы указанным событиям дадут правовую оценку.

Также стало известно, что в Днепре открыто уголовное производство по факту возможного избиения бывшего военного. Это произошло во время его конфликта с сотрудниками ТЦК.

