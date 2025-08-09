Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві чоловік під час перевірки документів напав на військовослужбовця ТЦК

17:51, 9 серпня 2025
Під час перевірки військово-облікових документів чоловік, який перебував у розшуку, вдарив військовослужбовця ТЦК.
У Миколаєві чоловік під час перевірки документів напав на військовослужбовця ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві під час мобілізаційних заходів група оповіщення одного з ТЦК та СП спільно з поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів, а той напав на військовослужбовця. Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Зокрема, там зауважують, що під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку з 30 липня 2025 року за порушення вимог ст. 210 КУпАП — «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу». Підстав для відстрочки від мобілізації він не мав.

У ТЦК повідомили, що на законну вимогу пред’явити документи громадянин відреагував агресивно — застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. У відповідь використати заходи фізичного впливу у відповідь.

Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи зазначеним подіям нададуть правову оцінку.

Також стало відомо, що у Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого побиття колишнього військового. Це сталося під час його конфлікту з працівниками ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Миколаїв військовослужбовці ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду