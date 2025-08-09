У Миколаєві чоловік під час перевірки документів напав на військовослужбовця ТЦК

Під час перевірки військово-облікових документів чоловік, який перебував у розшуку, вдарив військовослужбовця ТЦК.

У Миколаєві під час мобілізаційних заходів група оповіщення одного з ТЦК та СП спільно з поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів, а той напав на військовослужбовця. Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Зокрема, там зауважують, що під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку з 30 липня 2025 року за порушення вимог ст. 210 КУпАП — «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу». Підстав для відстрочки від мобілізації він не мав.

У ТЦК повідомили, що на законну вимогу пред’явити документи громадянин відреагував агресивно — застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. У відповідь використати заходи фізичного впливу у відповідь.

Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи зазначеним подіям нададуть правову оцінку.

Також стало відомо, що у Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого побиття колишнього військового. Це сталося під час його конфлікту з працівниками ТЦК.

