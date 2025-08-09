В Польше меняются правила помощи украинским беженцам: что важно знать

В Польше с августа вступят в силу новые правила помощи украинским беженцам: изменятся условия проживания, соцвыплат, регистрации, а также требования к работе в сфере медицины.

Источник фото: EPA/UPG

Уже в августе 2025 года в Польше вступят в силу обновленные правила поддержки граждан Украины, находящихся под временной защитой. Изменения связаны с продлением ее действия до 4 марта 2026 года и призваны адаптировать польское законодательство к стандартам ЕС, предотвратить злоупотребления и сосредоточить помощь на наиболее уязвимых категориях, пишет «Визит Юкрейн».

Ключевые изменения

Проживание : с 31 октября прекращается массовое размещение в коллективных центрах. С 1 ноября право на бесплатное проживание и питание останется только для детей с выплатами 800+, пенсионеров, людей с инвалидностью, а также женщин 60+ и мужчин 65+, которые не получают пенсии. Предусмотрена компенсация 15 злотых в день.

: с 31 октября прекращается массовое размещение в коллективных центрах. С 1 ноября право на бесплатное проживание и питание останется только для детей с выплатами 800+, пенсионеров, людей с инвалидностью, а также женщин 60+ и мужчин 65+, которые не получают пенсии. Предусмотрена компенсация 15 злотых в день. Регистрация : обязательные отпечатки пальцев, фиксация пересечения границы в нацсистеме и личное присутствие ребенка при оформлении PESEL.

: обязательные отпечатки пальцев, фиксация пересечения границы в нацсистеме и личное присутствие ребенка при оформлении PESEL. Соцвыплаты : 800+ смогут получать и те украинские подростки, которые после совершеннолетия продолжают обучение.

: 800+ смогут получать и те украинские подростки, которые после совершеннолетия продолжают обучение. Борьба с мошенничеством : аннулирование разрешения на пребывание в случаях фиктивных браков, ложных данных или других способов обхода правил.

: аннулирование разрешения на пребывание в случаях фиктивных браков, ложных данных или других способов обхода правил. Образование и медицина: сохранение финансирования дополнительных классов для украинских детей и продление возможности для медиков из Украины работать по упрощенной процедуре до марта 2026 года, но с усиленной проверкой документов.

Новый закон вступит в силу через 14 дней после публикации, то есть фактически — уже в августе.

