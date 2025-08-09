Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Польше меняются правила помощи украинским беженцам: что важно знать

16:18, 9 августа 2025
В Польше с августа вступят в силу новые правила помощи украинским беженцам: изменятся условия проживания, соцвыплат, регистрации, а также требования к работе в сфере медицины.
В Польше меняются правила помощи украинским беженцам: что важно знать
Источник фото: EPA/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уже в августе 2025 года в Польше вступят в силу обновленные правила поддержки граждан Украины, находящихся под временной защитой. Изменения связаны с продлением ее действия до 4 марта 2026 года и призваны адаптировать польское законодательство к стандартам ЕС, предотвратить злоупотребления и сосредоточить помощь на наиболее уязвимых категориях, пишет «Визит Юкрейн».

Ключевые изменения

  • Проживание: с 31 октября прекращается массовое размещение в коллективных центрах. С 1 ноября право на бесплатное проживание и питание останется только для детей с выплатами 800+, пенсионеров, людей с инвалидностью, а также женщин 60+ и мужчин 65+, которые не получают пенсии. Предусмотрена компенсация 15 злотых в день.
  • Регистрация: обязательные отпечатки пальцев, фиксация пересечения границы в нацсистеме и личное присутствие ребенка при оформлении PESEL.
  • Соцвыплаты: 800+ смогут получать и те украинские подростки, которые после совершеннолетия продолжают обучение.
  • Борьба с мошенничеством: аннулирование разрешения на пребывание в случаях фиктивных браков, ложных данных или других способов обхода правил.
  • Образование и медицина: сохранение финансирования дополнительных классов для украинских детей и продление возможности для медиков из Украины работать по упрощенной процедуре до марта 2026 года, но с усиленной проверкой документов.

Новый закон вступит в силу через 14 дней после публикации, то есть фактически — уже в августе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина беженец война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області