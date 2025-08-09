Практика судів
У Польщі змінюються правила допомоги українським біженцям: що варто знати

16:18, 9 серпня 2025
У Польщі з серпня набудуть чинності нові правила допомоги українським біженцям: зміняться умови проживання, соцвиплат, реєстрації, а також вимоги до роботи у сфері медицини.
У Польщі змінюються правила допомоги українським біженцям: що варто знати
Джерело фото: EPA/UPG
Вже у серпні 2025 року в Польщі набудуть чинності оновлені правила підтримки громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом. Зміни пов’язані з продовженням його дії до 4 березня 2026 року та покликані адаптувати польське законодавство до стандартів ЄС, запобігти зловживанням і зосередити допомогу на найбільш вразливих категоріях, пише «Візіт Юкрейн».

Ключові зміни

  • Проживання: з 31 жовтня припиняється масове розміщення у колективних центрах. З 1 листопада право на безкоштовне проживання та харчування залишиться лише для дітей з виплатами 800+, пенсіонерів, людей з інвалідністю, а також жінок 60+ і чоловіків 65+, які не отримують пенсії. Передбачена компенсація 15 злотих на день.
  • Реєстрація: обов’язкові відбитки пальців, фіксація перетину кордону в нацсистемі та особиста присутність дитини при оформленні PESEL.
  • Соцвиплати: 800+ зможуть отримувати і ті українські підлітки, які після повноліття продовжують навчання.
  • Боротьба з шахрайством: скасування дозволу на перебування у випадках фіктивних шлюбів, неправдивих даних або інших способів обходу правил.
  • Освіта та медицина: збереження фінансування додаткових класів для українських дітей та продовження можливості для медиків з України працювати за спрощеною процедурою до березня 2026 року, але з посиленими перевірками документів.

Новий закон почне діяти через 14 днів після публікації, тож фактично — вже в серпні.

Польща Україна біженець війна

