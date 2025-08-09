Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия требует от Польши объяснений по поводу возможных злоупотреблений средствами на восстановление – в СМИ пишут о яхтах и саунах

19:04, 9 августа 2025
Предприниматели на средства для восстановления покупали яхты, сауны и роскошную мебель — поляки в соцсетях возмущены.
Еврокомиссия требует от Польши объяснений по поводу возможных злоупотреблений средствами на восстановление – в СМИ пишут о яхтах и саунах
Источник фото: Albert Zawada, Jacek Sasin, Krzysztof Bosak / PAP/X
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия обратилась к польским властям с требованием объяснить, почему часть средств из Национального плана восстановления (КПО) может быть потрачена не по назначению. Под сомнение попали инвестиции в мобильные кофейные аппараты, корпоративные яхты, замену мебели, сауны и даже домик на воде для деловых встреч.

Споры возникают преимущественно вокруг субсидий для так называемого сектора HoReCa, который охватывает гостиничный, ресторанный бизнес и гастрономию. В целом субсидии составляют 1,2 миллиарда злотых (из 254 миллиардов злотых для Польши), которые должны быть направлены на модернизацию и диверсификацию бизнеса. Это стало ответом на кризис, который пережили компании в этих секторах в результате пандемии коронавируса.

Как пишет польское издание Onet, на правительственных веб-сайтах была опубликована карта, демонстрирующая распределение фондов из КПО. Пользователи интернета быстро проанализировали данные, указав на случаи, когда средства могли быть использованы не в соответствии с целями программы. Среди примеров — инвестиции, такие как покупка мобильных кофейных аппаратов или строительство домика на воде, предназначенного для деловых встреч.

Представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий подчеркнул, что Польша обязана принять меры для выяснения ситуации и, в случае выявления нарушений, обеспечить возврат присвоенных средств.

Проверка проектов со стороны ЕС начнется только после официального запроса на выплату, который Варшава должна подать в ноябре. На данный момент европейские средства еще не были потрачены на упомянутые проекты, указывают в СМИ.

В то же время в Польше уже стартовали внутренние проверки использования средств КПО в секторе гостиничного бизнеса и гастрономии (HoReCa).

Аркадиуш Деводзкий из Польского агентства развития предпринимательства сообщил, что начаты проверки компаний, которые воспользовались поддержкой из КПО. В случае выявления нарушений они будут обязаны вернуть средства в течение 14 дней.

По данным Польского агентства развития предпринимательства, из 3005 подписанных договоров предпринимателям выплачено 110 млн злотых из запланированных 1,24 млрд. Первые результаты проверок обещают обнародовать в конце сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Польша деньги Еврокомиссия денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області