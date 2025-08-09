Еврокомиссия требует от Польши объяснений по поводу возможных злоупотреблений средствами на восстановление – в СМИ пишут о яхтах и саунах

Предприниматели на средства для восстановления покупали яхты, сауны и роскошную мебель — поляки в соцсетях возмущены.

Источник фото: Albert Zawada, Jacek Sasin, Krzysztof Bosak / PAP/X

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия обратилась к польским властям с требованием объяснить, почему часть средств из Национального плана восстановления (КПО) может быть потрачена не по назначению. Под сомнение попали инвестиции в мобильные кофейные аппараты, корпоративные яхты, замену мебели, сауны и даже домик на воде для деловых встреч.

Споры возникают преимущественно вокруг субсидий для так называемого сектора HoReCa, который охватывает гостиничный, ресторанный бизнес и гастрономию. В целом субсидии составляют 1,2 миллиарда злотых (из 254 миллиардов злотых для Польши), которые должны быть направлены на модернизацию и диверсификацию бизнеса. Это стало ответом на кризис, который пережили компании в этих секторах в результате пандемии коронавируса.

Как пишет польское издание Onet, на правительственных веб-сайтах была опубликована карта, демонстрирующая распределение фондов из КПО. Пользователи интернета быстро проанализировали данные, указав на случаи, когда средства могли быть использованы не в соответствии с целями программы. Среди примеров — инвестиции, такие как покупка мобильных кофейных аппаратов или строительство домика на воде, предназначенного для деловых встреч.

Представитель Еврокомиссии Мацей Берестецкий подчеркнул, что Польша обязана принять меры для выяснения ситуации и, в случае выявления нарушений, обеспечить возврат присвоенных средств.

Проверка проектов со стороны ЕС начнется только после официального запроса на выплату, который Варшава должна подать в ноябре. На данный момент европейские средства еще не были потрачены на упомянутые проекты, указывают в СМИ.

В то же время в Польше уже стартовали внутренние проверки использования средств КПО в секторе гостиничного бизнеса и гастрономии (HoReCa).

Аркадиуш Деводзкий из Польского агентства развития предпринимательства сообщил, что начаты проверки компаний, которые воспользовались поддержкой из КПО. В случае выявления нарушений они будут обязаны вернуть средства в течение 14 дней.

По данным Польского агентства развития предпринимательства, из 3005 подписанных договоров предпринимателям выплачено 110 млн злотых из запланированных 1,24 млрд. Первые результаты проверок обещают обнародовать в конце сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.