Єврокомісія вимагає від Польщі пояснень щодо можливих зловживань коштами на відновлення – у ЗМІ пишуть про яхти та сауни

19:04, 9 серпня 2025
Підприємці з коштів для відновлення купували яхти, сауни та розкішні меблі — поляки у соцмережах обурені.
Джерело фото: Albert Zawada, Jacek Sasin, Krzysztof Bosak / PAP/X
Європейська комісія звернулася до польської влади з вимогою пояснити, чому частина коштів з Національного плану відновлення (КПО) може бути витрачена не за призначенням. Під сумнів потрапили інвестиції у мобільні кавові апарати, корпоративні яхти, заміну меблів, сауни та навіть будиночок на воді для ділових зустрічей.

Суперечки виникають переважно навколо субсидій для так званого сектору HoReCa, який охоплює готельний, ресторанний бізнес та гастрономію. Загалом субсидії становлятьть 1,2 мільярда злотих (з 254 мільярдів злотих для Польщі), які мають бути спрямовані на модернізацію та диверсифікацію бізнесу. Це стало відповіддю на кризу, яку пережили компанії в цих секторах внаслідок пандемії коронавірусу.

Як пише польське видання Onet, на урядових вебсайтах було опубліковано карту, що демонструє розподіл фондів з КПО. Користувачі інтернету швидко проаналізували дані, вказавши на випадки, коли кошти могли бути використані невідповідно до цілей програми. Серед прикладів були інвестиції, такі як купівля мобільних кавових апаратів або будівництво будиночка на воді, призначеного для ділових зустрічей.

Речник Єврокомісії Мацей Берестецький наголосив, що Польща зобов’язана вжити заходів для з’ясування ситуації та, у разі виявлення порушень, забезпечити повернення привласнених коштів.

Перевірка проєктів з боку ЄС розпочнеться лише після офіційного запиту на виплату, який Варшава має подати у листопаді. Наразі європейські кошти ще не були витрачені на згадані проєкти, вказують у ЗМІ.

Водночас у Польщі вже стартували внутрішні перевірки використання коштів КПО у секторі готельного бізнесу та гастрономії (HoReCa).

Аркадіуш Дєводзький з Польського агентства розвитку підприємництва повідомив, що розпочато перевірки компаній, які скористалися підтримкою з КПО. У разі виявлення порушень вони будуть змушені повернути кошти протягом 14 днів.

За даними Польського агентства розвитку підприємництва, з 3005 підписаних угод підприємцям виплачено 110 млн злотих із запланованих 1,2 млрд. Перші результати перевірок обіцяють оприлюднити наприкінці вересня.

