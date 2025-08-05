Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Фото: armyinform.com.ua

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Постановлением №933 Кабмин улучшил условия денежного и материального обеспечения военнослужащих, командированных в Фонд развития инноваций.

Напомним, 27 декабря 2022 года Правительство приняло постановление, согласно которому Фонд развития инноваций (Украинский фонд стартапов) перешел в ведение Минцифры. Тогда в правительстве заявили, что это позволит системно реализовывать идеи и развивать стартапы в направлении military-tech.

Так, военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций и переданным в оперативное подчинение Вооруженным силам или другим составляющим сил безопасности и сил обороны, которые, в частности, выполняют боевые (специальные) задачи в период осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны, выплачивается дополнительное вознаграждение, а также единовременное вознаграждение, предусмотренные постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Выплата вознаграждения осуществляется согласно приказу руководителя Фонда на основании документов о прохождении службы (выписок из боевых приказов, журнала ведения боевых действий, рапортов и т. д.), составленных в воинской части, в которой находятся (находились) в оперативном подчинении военнослужащие, командированные в Фонд.

Также правительство установило, что в части денежного и материального обеспечения военнослужащих, командированных в Фонд, к ним применяется также и постановление № 104 «О порядке и нормах денежного и материального обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других воинских формирований, лиц начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы, командированных в государственные органы, учреждения и организации».

Министерству цифровой трансформации по согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики поручено определить порядок, условия и размеры выплаты дополнительного вознаграждения, порядок и условия выплаты единовременного денежного пособия и единовременного вознаграждения.

Автор: Наталя Мамченко

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