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Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій

14:55, 5 серпня 2025
Фонд розвитку інновацій належить до сфери управління Мінцифри.
Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій
Фото: armyinform.com.ua
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Кабмін постановою №933 покращив умови грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців, відряджених до Фонду розвитку інновацій.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року Уряд ухвалив постанову, згідно з якою Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) перейшов до сфери управління Мінцифри. Тоді в уряді заявили, що це дасть змогу системно реалізовувати ідеї та розвивати стартапи в напрямку military-tech. 

Так, військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій та переданим в оперативне підпорядкування Збройним Силам або іншим складовим сил безпеки та сил оборони, які зокрема здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони, виплачуються додаткова винагорода, одноразова винагорода, передбачені постановою Кабміну від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Виплата винагороди здійснюється згідно з наказом керівника Фонду на підставі документів про проходження служби (витягів з бойових наказів, журналу ведення бойових дій, рапортів тощо), складених у військовій частині, в якій перебувають (перебували) в оперативному підпорядкуванні військовослужбовці, відряджені до Фонду.

Також уряд встановив, що у частині грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців, відряджених до Фонду, до них застосовується також і постанова №104 «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій».

Міністерству цифрової трансформації за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки доручено визначити порядок, умови і розміри виплати додаткової винагороди, порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги та одноразової винагороди.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ Кабінет Міністрів України військовослужбовці

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