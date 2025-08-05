В Черкассах задержали мужчину, который угрожал гранатой сотрудникам ТЦК — видео

У мужчины изъяли три гранаты с взрывателями и пистолет.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Черкассах сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки его учетных данных, но тот достал гранату, начал угрожать взрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

Позже полиция Черкасской области сообщила, что злоумышленник был задержан. При нем обнаружили пистолет и три гранаты.

Во время спецоперации Нацполиции и СБУ фигуранта задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

49-летнего жителя Черкас задержали бойцы спецподразделения КОРД и роты особого назначения с применением спецсредств. В результате происшествия никто не пострадал.

У него изъяли три гранаты с взрывателями и пистолет.

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