Практика судов
  1. В Украине

В ВСУ появится новый камуфляж для штурмовых подразделений — «ММ-25» в дополнение к пикселю

15:15, 5 августа 2025
Исследования подтвердили, что «ММ-25» обладает лучшими маскировочными свойствами, чем «ММ-14».
В ВСУ появится новый камуфляж для штурмовых подразделений — «ММ-25» в дополнение к пикселю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Вооруженных Силах Украины появился новый образец камуфляжного рисунка — «ММ-25». Его будут использовать штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, сообщил Отдел коммуникаций Командования Сил логистики ВСУ.

Какой камуфляж используется в ВСУ

Согласно утвержденным приказом Министерства обороны стандартам, в ВСУ используются три основных камуфляжных рисунки:

  • «ММ-14» – общевойсковой (так называемый «пиксель»);
  • «VARAN 3СУ»;
  • «ММ-16ф» – для Военно-Морских Сил.

В период военного положения также разрешено использовать другие камуфляжные рисунки и цвета материалов.

Камуфляж адаптировали под украинские реалии

В настоящее время личный состав ВСУ использует одежду и снаряжение с различным камуфляжем, в том числе Multicam, который поступает в рамках международной военной помощи или применяется во время обучения за рубежом.

В ответ на обращения командиров штурмовых подразделений были проведены сравнительные испытания камуфляжных рисунков. Исследования Государственного научно-исследовательского института подтвердили, что «ММ-25» обладает лучшими маскировочными свойствами, чем «ММ-14», и лучше подходит для штурмовых операций и действий в тылу врага.

Кто получит новую форму

Новой формой с рисунком «ММ-25» будет обеспечен личный состав штурмовых и десантно-штурмовых частей.

Другие воинские части и подразделения ВСУ, как и прежде, будут получать форму с камуфляжем «ММ-14».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия военнослужащие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео