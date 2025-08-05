В ВСУ появится новый камуфляж для штурмовых подразделений — «ММ-25» в дополнение к пикселю

В Вооруженных Силах Украины появился новый образец камуфляжного рисунка — «ММ-25». Его будут использовать штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, сообщил Отдел коммуникаций Командования Сил логистики ВСУ.
Какой камуфляж используется в ВСУ
Согласно утвержденным приказом Министерства обороны стандартам, в ВСУ используются три основных камуфляжных рисунки:
В период военного положения также разрешено использовать другие камуфляжные рисунки и цвета материалов.
Камуфляж адаптировали под украинские реалии
В настоящее время личный состав ВСУ использует одежду и снаряжение с различным камуфляжем, в том числе Multicam, который поступает в рамках международной военной помощи или применяется во время обучения за рубежом.
В ответ на обращения командиров штурмовых подразделений были проведены сравнительные испытания камуфляжных рисунков. Исследования Государственного научно-исследовательского института подтвердили, что «ММ-25» обладает лучшими маскировочными свойствами, чем «ММ-14», и лучше подходит для штурмовых операций и действий в тылу врага.
Кто получит новую форму
Новой формой с рисунком «ММ-25» будет обеспечен личный состав штурмовых и десантно-штурмовых частей.
Другие воинские части и подразделения ВСУ, как и прежде, будут получать форму с камуфляжем «ММ-14».
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