Практика судов
  1. В Украине

Пенсионный фонд объяснил, начисляется ли страховой стаж родителям-воспитателям

21:50, 5 августа 2025
За родителей-воспитателей уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Пенсионный фонд объяснил, начисляется ли страховой стаж родителям-воспитателям
Фото: onebuk.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родителям-воспитателям разъяснили, учитывается ли им страховой стаж. Согласно пояснению Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, родителям-воспитателям в детских домах семейного типа начисляется страховой стаж.

Почему родителям-воспитателям начисляется страховой стаж?

Родители-воспитатели выполняют важную социальную функцию — обеспечивают уход, воспитание и развитие детей, оставшихся без родительской опеки. Законодательством предусмотрено, что за таких лиц уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ), который формирует страховой стаж для будущего пенсионного обеспечения.

Какой период учитывается в стаже?

Страховой стаж начисляется за весь период предоставления услуги по воспитанию детей в детских домах семейного типа — то есть с момента официального оформления статуса родителей-воспитателей и до окончания выполнения этих обязанностей.

Как проверить начисление страхового стажа?

Вы можете самостоятельно проверить, поступают ли страховые взносы в Пенсионный фонд. Для этого необходимо:

Перейти на веб-портал Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua.

На главной странице найти раздел «Признак наличия заработной платы без уплаты взносов в закрытых отчетных периодах».

Отметка «Нет» в этом разделе означает, что страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника.

Отметка «Да» свидетельствует о наличии в реестре застрахованных лиц сведений о начисленной зарплате/доходе/денежном обеспечении застрахованного лица без уплаты взносов.

То есть на момент авторизации пользователя в личном кабинете веб-портала есть периоды с незасчитанным страховым стажем.

Вывод

Да, родителям-воспитателям страховой стаж начисляется автоматически, при условии официального оформления статуса и деятельности в системе ДБСТ. Этот стаж учитывается при выходе на пенсию наравне с другими видами трудовой деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео