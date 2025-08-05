Пенсионный фонд объяснил, начисляется ли страховой стаж родителям-воспитателям

Родителям-воспитателям разъяснили, учитывается ли им страховой стаж. Согласно пояснению Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, родителям-воспитателям в детских домах семейного типа начисляется страховой стаж.
Родители-воспитатели выполняют важную социальную функцию — обеспечивают уход, воспитание и развитие детей, оставшихся без родительской опеки. Законодательством предусмотрено, что за таких лиц уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ), который формирует страховой стаж для будущего пенсионного обеспечения.
Страховой стаж начисляется за весь период предоставления услуги по воспитанию детей в детских домах семейного типа — то есть с момента официального оформления статуса родителей-воспитателей и до окончания выполнения этих обязанностей.
Вы можете самостоятельно проверить, поступают ли страховые взносы в Пенсионный фонд. Для этого необходимо:
Перейти на веб-портал Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua.
На главной странице найти раздел «Признак наличия заработной платы без уплаты взносов в закрытых отчетных периодах».
Отметка «Нет» в этом разделе означает, что страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника.
Отметка «Да» свидетельствует о наличии в реестре застрахованных лиц сведений о начисленной зарплате/доходе/денежном обеспечении застрахованного лица без уплаты взносов.
То есть на момент авторизации пользователя в личном кабинете веб-портала есть периоды с незасчитанным страховым стажем.
Да, родителям-воспитателям страховой стаж начисляется автоматически, при условии официального оформления статуса и деятельности в системе ДБСТ. Этот стаж учитывается при выходе на пенсию наравне с другими видами трудовой деятельности.
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