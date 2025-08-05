Пенсионный фонд объяснил, начисляется ли страховой стаж родителям-воспитателям

За родителей-воспитателей уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Фото: onebuk.media

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Родителям-воспитателям разъяснили, учитывается ли им страховой стаж. Согласно пояснению Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, родителям-воспитателям в детских домах семейного типа начисляется страховой стаж.

Почему родителям-воспитателям начисляется страховой стаж?

Родители-воспитатели выполняют важную социальную функцию — обеспечивают уход, воспитание и развитие детей, оставшихся без родительской опеки. Законодательством предусмотрено, что за таких лиц уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ), который формирует страховой стаж для будущего пенсионного обеспечения.

Какой период учитывается в стаже?

Страховой стаж начисляется за весь период предоставления услуги по воспитанию детей в детских домах семейного типа — то есть с момента официального оформления статуса родителей-воспитателей и до окончания выполнения этих обязанностей.

Как проверить начисление страхового стажа?

Вы можете самостоятельно проверить, поступают ли страховые взносы в Пенсионный фонд. Для этого необходимо:

Перейти на веб-портал Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua.

На главной странице найти раздел «Признак наличия заработной платы без уплаты взносов в закрытых отчетных периодах».

Отметка «Нет» в этом разделе означает, что страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника.

Отметка «Да» свидетельствует о наличии в реестре застрахованных лиц сведений о начисленной зарплате/доходе/денежном обеспечении застрахованного лица без уплаты взносов.

То есть на момент авторизации пользователя в личном кабинете веб-портала есть периоды с незасчитанным страховым стажем.

Вывод

Да, родителям-воспитателям страховой стаж начисляется автоматически, при условии официального оформления статуса и деятельности в системе ДБСТ. Этот стаж учитывается при выходе на пенсию наравне с другими видами трудовой деятельности.

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