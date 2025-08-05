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Пенсійний фонд пояснив, чи нараховується страховий стаж батькам-вихователям

21:50, 5 серпня 2025
За батьків-вихователів сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Пенсійний фонд пояснив, чи нараховується страховий стаж батькам-вихователям
Фото: onebuk.media
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Батьками-вихователями пояснили, чи зараховується їм страховий стаж. Згідно з роз'ясненням Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, батькам-вихователям у дитячих будинках сімейного типу нараховується страховий стаж.

Чому батькам-вихователям зараховується страховий стаж?

Батьки-вихователі виконують важливу соціальну функцію — забезпечують догляд, виховання та розвиток дітей, які залишилися без батьківського піклування. Законодавством передбачено, що за таких осіб сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що й формує страховий стаж для пенсійного забезпечення в майбутньому.

Який період враховується в стаж?

Страховий стаж нараховується за весь період надання послуги виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу. Тобто — з моменту офіційного оформлення статусу батьків-вихователів і до завершення виконання цих обов'язків.

Як перевірити нарахування страхового стажу?

Ви можете самостійно перевірити, чи надходять страхові внески до Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

  1. Перейти на вебпортал Пенсійного фонду України.
  2. переглянути на титульній сторінці розділ «Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків в закритих звітних періодах».

Відмітка «Ні» в розділі означає, що страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника.

Відмітка «Так» свідчить про наявність у реєстрі застрахованих осіб відомостей про нараховану заробітну плату/дохід/грошове забезпечення застрахованої особи без сплати внесків.

Тобто, на момент авторизації користувача в особистому кабінеті вебпорталу є періоди з незарахованим страховим стажем.

Висновок

Так, батькам-вихователям нараховується страховий стаж автоматично — за умови офіційного оформлення статусу та діяльності в системі ДБСТ. Цей стаж враховується під час виходу на пенсію нарівні з іншими видами трудової діяльності.  

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