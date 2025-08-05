В Черкассах мужчина выдернул чеку гранаты и пытался взять в заложники сотрудников ТЦК, видео

Мужчина достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать взрывом.

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В Черкассах военнослужащие ТЦК остановили мужчину для проверки его учетных данных, а тот достал гранату. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК и СП.

«Сегодня утром, во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков, военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили лицо с целью проверки учетных данных. В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и попытался взять в заложники военнослужащих ТЦК», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что на место происшествия прибыли правоохранители. На месте находились представители спецслужб для выяснения обстоятельств и урегулирования ситуации.

По данным издания «Суспільне», мужчину уже задержали.

В сети также опубликовано видео инцидента.

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