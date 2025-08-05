НАГС разъяснило, когда госорганам нужно проводить повторную классификацию должностей

НАГС обнародовало детальное разъяснение, при каких условиях государственные органы должны проводить повторную классификацию должностей.

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) опубликовало официальное разъяснение относительно проведения повторной классификации должностей.

Документ разработан в связи с внесением изменений в постановление Кабинета Министров №1109, которое регулирует проведение классификации должностей госслужбы в условиях военного положения.

В документе представлена информация о основаниях для проведения повторной классификации. Также разъяснен порядок действий государственного органа в случае проведения повторной классификации должностей. Кроме того, приведен перечень документов, которые подаются в НАГС (территориальный орган НАГС) по результатам повторной классификации.

Когда необходимо проводить повторную классификацию?

Повторная классификация проводится при наличии следующих оснований:

1. Изменение структуры и/или штатного расписания государственного органа.

Это основание дает право на проведение только одной повторной классификации. Особенно это актуально при изменении наименований должностей, количества штатных единиц или реорганизации внутренних подразделений.

2. Введение новых функций или задач для госоргана, либо их передача другому органу.

Классификация проводится, если изменен функционал должностей в связи с новыми нормативными актами.

3. Изменение функций структурных подразделений, связанных с новыми вызовами, стратегиями или международными обязательствами.

Например, при введении новых функций, связанных с координацией международного взаимодействия, евроинтеграционной деятельностью и т.п.

Повторную классификацию не обязательно проводить, если:

изменения не касаются сути функциональных обязанностей;

должностные функции не претерпели изменений;

происходит ликвидация подразделений с передачей функций другим структурам без изменения характера работы;

госорган находится в состоянии реорганизации или ликвидации.

Что должны сделать органы власти?

В случае необходимости повторной классификации:

издается соответствующий приказ с перечнем должностей;

формируется сравнительная ведомость изменений;

результаты согласовываются с НАГС через территориальные органы.

Документы направляются в электронном виде в формате XLSX. Также должно быть указано, кто именно отвечал за проведение классификации.

НАГС обращает внимание, что результаты классификации будут учитываться при подготовке условий оплаты труда госслужащих в следующем году.

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