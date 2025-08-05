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Минобороны утвердило дополнительный камуфляжный рисунок ММ-25

11:08, 5 августа 2025
В Минобороны подчеркнули, что внедрение нового рисунка будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением.
Минобороны утвердило дополнительный камуфляжный рисунок ММ-25
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Министерство обороны Украины утвердило дополнительный камуфляжный рисунок ММ-25, который рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам — «олива», «койот» или ММ-16Ф.

«Еще в июне 2025 года Министерство обороны Украины по запросу Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих утвердило образцы дополнительного камуфляжного рисунка ММ-25. Его будут использовать при изготовлении предметов вещевого имущества. Уже объявлена закупка пробной партии продукции в новых цветовых паттернах», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что речь пока не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 («пиксель») на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет наряду с «оливой», «койотом» или ММ-16Ф.

Причины внедрения камуфляжного рисунка ММ-25

Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) уже утвердило обновленную Техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) «Ткани хлопчатобумажные и смешанные», которую дополнили камуфляжным рисунком ММ-25.

На сегодняшний день от производителей (поставщиков) в ЦУРМЗ уже поступило более десяти обращений для ознакомления и изучения узора и цветовой гаммы.

«Решение об утверждении нового камуфляжного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют схожий узор. До сих пор единственным вариантом для них была покупка такого снаряжения за собственные средства. Наша задача — обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, при которых украинские производители смогут официально снабжать армию нужным вещевым имуществом», — отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

Что даст камуфляжный рисунок ММ-25

В Минобороны добавили, что внедрение нового рисунка будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных необходимым снаряжением, а также расширит возможности для производителей, которые уже имеют технологические решения для печати и пошива в подобных цветовых паттернах.

Закупочная агенция Минобороны «ДОТ» уже объявила первые тендеры на закупку пробных партий продукции с использованием нового рисунка. На 2025 год запланированы поставки в ограниченном объеме — по 20 000 единиц. Такой подход позволит протестировать производственные возможности и постепенно интегрировать новый камуфляж в систему вещевого обеспечения.

«Мы понимаем, что новые требования к вещевому обеспечению — это вызов как для заказчика, так и для производителей. После получения запроса от военных мы инициировали закупки по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты. Наша цель — чтобы военные получили одежду, соответствующую их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы», — отметил директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.

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ВСУ Минобороны

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