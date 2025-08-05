НАДС роз’яснило, коли держорганам потрібно проводити повторну класифікацію посад

НАДС оприлюднило детальне роз’яснення, за яких умов державні органи мають проводити повторну класифікацію посад.

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Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) оприлюднило офіційне роз’яснення щодо проведення повторної класифікації посад. Документ розроблено у зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів №1109, яка регулює проведення класифікації посад держслужби в умовах воєнного стану.

У документі надано інформацію щодо підстав проведення повторної класифікації. Також пояснено порядок дій державного органу у разі проведення повторної класифікації посад. Крім цього, наведено перелік документів, які подаються до НАДС (територіального органу НАДС) за результатами повторної класифікації.

Коли потрібно проводити повторну класифікацію?

Повторна класифікація здійснюється у разі наявності таких підстав:

1. Зміна структури та/або штатного розпису державного органу.

Вона є підставою лише для однієї повторної класифікації. Особливо це актуально при зміні назви посад, кількості штатних одиниць або реорганізації внутрішніх підрозділів.

2. Запровадження нових функцій чи завдань для держоргану, або їх передача іншому органу.

Класифікацію проводять, якщо змінено функціонал посад у зв’язку з новими нормативними актами.

3. Зміна функцій структурних підрозділів, пов’язаних із новими викликами, стратегіями чи міжнародними зобов’язаннями.

Наприклад, у разі запровадження нових функцій, пов’язаних з координацією міжнародної взаємодії, євроінтеграційною діяльністю тощо.

Не обов’язково проводити повторну класифікацію, якщо:

зміни не торкаються суті функціональних обов’язків;

посадові функції не зазнали змін;

відбувається ліквідація підрозділів із передачею функцій іншим структурам без зміни характеру роботи;

держорган знаходиться у стані реорганізації або ліквідації.

Що мають зробити органи влади?

У разі потреби повторної класифікації:

видається відповідний наказ із переліком посад;

формується порівняльна відомість змін;

результати погоджуються з НАДС через територіальні органи.

Документи надсилаються в електронній формі у форматі XLSX. Також має бути зазначено, хто саме відповідав за проведення класифікації.

НАДС звертає увагу, що результати класифікації враховуватимуться під час підготовки умов оплати праці держслужбовців у наступному році.

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