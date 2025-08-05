У Черкасах чоловік висмикнув чеку гранати і намагався взяти у заручники працівників ТЦК, відео

Чоловік дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом.

Фото: suspilne.media

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У Черкасах військовослужбовці ТЦК зупинили чоловіка, щоби перевірити його облікові дані, а той дістав гранату. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК та СП.

«Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході корткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що на місце події прибули правоохоронці. На місці знаходилися представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації.

За даним видання «Суспільне», чоловіка вже затримали.

У мережі також оприлюднили відео інциденту.

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