В Черкассах мужчина выдернул чеку гранаты и пытался взять в заложники сотрудников ТЦК, видео

В Черкассах военнослужащие ТЦК остановили мужчину для проверки его учетных данных, а тот достал гранату. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК и СП.
«Сегодня утром, во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков, военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили лицо с целью проверки учетных данных. В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и попытался взять в заложники военнослужащих ТЦК», — заявили в ТЦК.
Также там добавили, что на место происшествия прибыли правоохранители. На месте находились представители спецслужб для выяснения обстоятельств и урегулирования ситуации.
По данным издания «Суспільне», мужчину уже задержали.
В сети также опубликовано видео инцидента.
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