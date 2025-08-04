Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

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Правительство вместе с народными депутатами собираются бороться с негативными демографическими тенденциями ради повышения рождаемости и совмещения родительства с занятостью. Так, парламентский Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект 13532 о поддержке семей с детьми и создании условий, которые способствуют совмещению родительства с профессиональной деятельностью.

Речь идет о реформировании системы поддержки семей в период до и после рождения ребенка, в частности, предлагается предоставлять:

дородовую поддержку беременным женщинам;

одноразовую выплату в размере 50 000 грн всем женщинам, родившим ребенка;

помощь для ухода за ребенком до 1 года одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) – в размере, установленном правительством;

помощь для ухода за ребенком «єЯсла» одному из родителей (опекуну), в случае, если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года – но, опять-таки, в размере, который будет определяться правительством.

Кабмин также намерен уточнить механизм предоставления помощи при рождении ребенка «пакет малыша» и установить, что лица, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, и неработающие, которые ухаживают за ребенком в возрасте 1-3 лет, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию и т.д. На реализацию закона потребуются дополнительные расходы из госбюджета.

Какие проблемы в законопроекте выявил социальный комитет, сервисная служба и Пенсионный фонд

Вместе с тем, как отметил соцкомитет, нормы законопроекта не дают четкого представления, кто является плательщиком ЕСВ до достижения ребенком 1-летнего возраста – это может быть и работодатель, и орган, который назначает и осуществляет выплату государственной помощи семьям с детьми лицам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В целом Комитет указал на ряд недоработок в законопроекте:

Отсутствие четкого определения, кто уплачивает ЕСВ до достижения ребенком 1 года.

Риск противоречия с уже действующим законом №4280-IX об уплате ЕСВ.

Полномочия Кабмина устанавливать размеры помощи без законодательных границ, что может нарушить право граждан на эти выплаты.

Замечания относительно «пакета малыша»

Национальная социальная сервисная служба указала, что:

Срок 3 месяца для получения «пакета малыша» в случае рождения ребенка вне медучреждения может быть недостаточным для уязвимых категорий населения.

Закон не предусматривает исключений в случае форс-мажорных обстоятельств, войны, потери документов и т.д.

Предложено разрешить возобновление срока обращения по решению органа опеки или суда.

Недостатки в фиксированной сумме выплаты 50 000 грн

Социальная служба подчеркивает, что одноразовая выплата в фиксированном размере:

Не учитывает уровень инфляции или прожиточный минимум.

Требует ежегодной индексации или привязки к социальным показателям.

Следует предусмотреть гибкий порядок выплат — единоразово или частями.

Формулировки относительно занятости и ухода требуют доработки Комитет предлагает:

Расширить понятие занятости – включить независимую профессиональную деятельность и гражданско-правовые договоры.

Добавить право на помощь для родителей с неполной или гибкой занятостью, при условии подтверждения расходов на уход.

Четко определить, что такое «фактический уход», поскольку это понятие пока нечеткое в действующем законодательстве.

Проблемы с определением прав на помощь

Среди ключевых юридических нюансов:

Законопроект должен четко определить, кто имеет право на помощь – родители, другие законные представители, родственники.

Понятие «другой родственник» не закреплено в Семейном и Гражданском кодексах.

Омбудсмен обратил внимание на риск отказа в помощи из-за предыдущего лишения родительских прав – даже если это не касается нынешнего ребенка.

Предложения СПО работодателей и Пенсионного фонда СПО работодателей предлагает закупать товары для «пакета малыша» у национальных производителей, чтобы поддержать экономику. Пенсионный фонд настаивает на внесении положений о порядке обжалования решений о назначении помощи – с учетом Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Комитет Рады рекомендует доработать законопроект

Законопроект рекомендовано к принятию в первом чтении при условии дальнейшей доработки, в частности, относительно:

Обжалования решений Пенсионного фонда.

Стимулирования отечественного производства детских товаров.

Устранения правовых коллизий относительно занятости, родственников и механизмов ухода.

Автор: Наталя Мамченко

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