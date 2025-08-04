Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

17:19, 4 августа 2025
Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.
Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство вместе с народными депутатами собираются бороться с негативными демографическими тенденциями ради повышения рождаемости и совмещения родительства с занятостью. Так, парламентский Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект 13532 о поддержке семей с детьми и создании условий, которые способствуют совмещению родительства с профессиональной деятельностью.

Речь идет о реформировании системы поддержки семей в период до и после рождения ребенка, в частности, предлагается предоставлять:

  • дородовую поддержку беременным женщинам;
  • одноразовую выплату в размере 50 000 грн всем женщинам, родившим ребенка;
  • помощь для ухода за ребенком до 1 года одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) – в размере, установленном правительством;
  • помощь для ухода за ребенком «єЯсла» одному из родителей (опекуну), в случае, если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года – но, опять-таки, в размере, который будет определяться правительством.

Кабмин также намерен уточнить механизм предоставления помощи при рождении ребенка «пакет малыша» и установить, что лица, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, и неработающие, которые ухаживают за ребенком в возрасте 1-3 лет, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию и т.д. На реализацию закона потребуются дополнительные расходы из госбюджета.

Какие проблемы в законопроекте выявил социальный комитет, сервисная служба и Пенсионный фонд

Вместе с тем, как отметил соцкомитет, нормы законопроекта не дают четкого представления, кто является плательщиком ЕСВ до достижения ребенком 1-летнего возраста – это может быть и работодатель, и орган, который назначает и осуществляет выплату государственной помощи семьям с детьми лицам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В целом Комитет указал на ряд недоработок в законопроекте:

  • Отсутствие четкого определения, кто уплачивает ЕСВ до достижения ребенком 1 года.
  • Риск противоречия с уже действующим законом №4280-IX об уплате ЕСВ.
  • Полномочия Кабмина устанавливать размеры помощи без законодательных границ, что может нарушить право граждан на эти выплаты.

Замечания относительно «пакета малыша»

Национальная социальная сервисная служба указала, что:

  • Срок 3 месяца для получения «пакета малыша» в случае рождения ребенка вне медучреждения может быть недостаточным для уязвимых категорий населения.
  • Закон не предусматривает исключений в случае форс-мажорных обстоятельств, войны, потери документов и т.д.
  • Предложено разрешить возобновление срока обращения по решению органа опеки или суда.

Недостатки в фиксированной сумме выплаты 50 000 грн

Социальная служба подчеркивает, что одноразовая выплата в фиксированном размере:

  • Не учитывает уровень инфляции или прожиточный минимум.
  • Требует ежегодной индексации или привязки к социальным показателям.
  • Следует предусмотреть гибкий порядок выплат — единоразово или частями.

Формулировки относительно занятости и ухода требуют доработки Комитет предлагает:

  • Расширить понятие занятости – включить независимую профессиональную деятельность и гражданско-правовые договоры.
  • Добавить право на помощь для родителей с неполной или гибкой занятостью, при условии подтверждения расходов на уход.
  • Четко определить, что такое «фактический уход», поскольку это понятие пока нечеткое в действующем законодательстве.

Проблемы с определением прав на помощь

Среди ключевых юридических нюансов:

  • Законопроект должен четко определить, кто имеет право на помощь – родители, другие законные представители, родственники.
  • Понятие «другой родственник» не закреплено в Семейном и Гражданском кодексах.
  • Омбудсмен обратил внимание на риск отказа в помощи из-за предыдущего лишения родительских прав – даже если это не касается нынешнего ребенка.

Предложения СПО работодателей и Пенсионного фонда СПО работодателей предлагает закупать товары для «пакета малыша» у национальных производителей, чтобы поддержать экономику. Пенсионный фонд настаивает на внесении положений о порядке обжалования решений о назначении помощи – с учетом Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Комитет Рады рекомендует доработать законопроект

Законопроект рекомендовано к принятию в первом чтении при условии дальнейшей доработки, в частности, относительно:

  • Обжалования решений Пенсионного фонда.
  • Стимулирования отечественного производства детских товаров.
  • Устранения правовых коллизий относительно занятости, родственников и механизмов ухода.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины деньги дети денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео