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Петр Павел допускает временную оккупацию части территорий Украины ради сохранения госудорства

17:19, 4 августа 2025
Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина пока не может освободить все оккупированные территории без значительных потерь и допускает временную оккупацию части из них ради сохранения независимости.
Петр Павел допускает временную оккупацию части территорий Украины ради сохранения госудорства
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Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина пока не способна освободить все оккупированные территории без значительных человеческих потерь. Об этом он заявил в интервью BBC.

Допустить переговоры даже без полного освобождения — но без юридического признания

Павел отметил, что война России против Украины продолжается уже третий год, а западные лидеры ищут пути прекращения боевых действий. По его мнению, дипломатические усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров — даже если это означает временное присутствие РФ на части украинской территории до ее освобождения.

«Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимое суверенное государство. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими», — подчеркнул президент Чехии.

Войну нельзя выиграть только на поле боя

Бывший глава Военного комитета НАТО, прошедший путь от службы в армии коммунистической Чехословакии до одного из самых высоких военных постов Альянса, призывает Запад не давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех территорий.

Павел считает, что война не будет выиграна исключительно на фронте. Он подчеркнул, что мощным инструментом должно быть экономическое давление.

«Это давление является очень эффективным с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние российской экономики, россияне не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не останется другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается», — заявил Павел.

Поддержка Украины должна оставаться приоритетом

Президент Чехии подчеркнул необходимость продолжения военной помощи Украине, однако отметил, что мира нельзя достичь только с помощью оружия. Он призвал к усилению экономических санкций со стороны Европы и США как эффективному способу повлиять на Кремль.

Ранее Петр Павел заявлял, что война может продолжаться годами.

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Украина Чехия

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