Петр Павел допускает временную оккупацию части территорий Украины ради сохранения госудорства

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина пока не способна освободить все оккупированные территории без значительных человеческих потерь. Об этом он заявил в интервью BBC.
Павел отметил, что война России против Украины продолжается уже третий год, а западные лидеры ищут пути прекращения боевых действий. По его мнению, дипломатические усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров — даже если это означает временное присутствие РФ на части украинской территории до ее освобождения.
«Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимое суверенное государство. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими», — подчеркнул президент Чехии.
Бывший глава Военного комитета НАТО, прошедший путь от службы в армии коммунистической Чехословакии до одного из самых высоких военных постов Альянса, призывает Запад не давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех территорий.
Павел считает, что война не будет выиграна исключительно на фронте. Он подчеркнул, что мощным инструментом должно быть экономическое давление.
«Это давление является очень эффективным с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние российской экономики, россияне не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не останется другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается», — заявил Павел.
Президент Чехии подчеркнул необходимость продолжения военной помощи Украине, однако отметил, что мира нельзя достичь только с помощью оружия. Он призвал к усилению экономических санкций со стороны Европы и США как эффективному способу повлиять на Кремль.
Ранее Петр Павел заявлял, что война может продолжаться годами.
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