Петро Павел допускає тимчасову окупація частини територій України заради збереження держави

Президент Чехії Петро Павел вважає, що Україна поки не здатна звільнити всі окуповані території без великих людських втрат. Про це він заявив в інтерв’ю BBC.
Павел зазначив, що війна Росії проти України триває вже третій рік, а західні лідери шукають шляхи для припинення бойових дій. На його думку, дипломатичні зусилля мають зосереджуватись на тому, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів — навіть якщо це означає дозволити Росії займати якийсь час частини України, до моменту їхнього звільнення.
«Ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими», — підкреслив президент Чехії.
Колишній голова Військового комітету НАТО, який пройшов шлях від служби в армії комуністичної Чехословаччини до одного з найвищих військових постів Альянсу, закликає Захід не тиснути на Україну з вимогою негайного звільнення всіх територій.
Павел вважає, що війна не буде виграна виключно на фронті. Він наголосив, що потужним інструментом має бути економічний тиск.
«Цей тиск є дуже ефективним з точки зору сили переконання. Я вважаю, що з огляду на нинішній стан російської економіки, (росіяни) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи будуть реалізовані, у Росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється», — заявив Павел.
Президент Чехії наголосив на необхідності продовження військової допомоги Україні, однак зауважив, що мир не може бути досягнутий лише зброєю. Він закликав до посилення економічних санкцій з боку Європи та США як ефективного способу вплинути на Кремль.
Раніше Петр Павел заявив, що війна може тривати роки.
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