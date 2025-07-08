Президент Чехії Петро Павел заявив, що війна в Україні може тривати роки

Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками – Президент Чехії Петро Павел.

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Війна РФ проти України може тривати роки. Про це заявив Президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC.

«Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх.

Ось чому ми намагаємося... З одного боку, підтримувати Україну у війні, демонструвати Росії, що на полі бою немає перемоги, і водночас чинити максимальний тиск — дипломатичний, політичний, економічний, фінансовий — на Росію, щоб вона зрозуміла, що рішення можна знайти лише за столом переговорів, а не на полі бою», зазначив він.

Також на питання, чи перевіряла чеська влада тисячі російських фірм, які працюють у Чехії, Петр Павел заявив, що «очевидно, що за ними стежать наші спецслужби». «Багато з цих компаній є легальними, тому немає причин закривати їх. Але, звичайно, якщо є компанія, яка не приносить доходу, і в ній тільки існують якісь грошові потоки – то це говорить про те, що вони, швидше за все, ведуть якусь не дуже відкриту діяльність», зазначив він.

Нагадаємо, що США готують 500% тариф на товари країн, що купують російську нафту – більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти РФ.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроекті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України. Це захистить їх від запропонованого ним 500-відсоткового мита.

Також нагадаємо, що Рада національної безпеки США проведе 8 липня засідання, під час якого обговорить нові поставки озброєнь Україні.

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