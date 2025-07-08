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Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине может длиться годы

11:38, 8 июля 2025
Если война будет продолжаться в таком же духе, она будет длиться годами – Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине может длиться годы
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Война РФ против Украины может длиться годы. Об этом заявил Президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

«Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный ущерб. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она будет длиться годами. Такое положение дел неприемлемо для всех.

Вот почему мы стараемся... С одной стороны, поддерживать Украину в войне, демонстрировать России, что на поле боя нет победы, и одновременно оказывать максимальное давление — дипломатическое, политическое, экономическое, финансовое — на Россию, чтобы она поняла, что решение можно найти только за столом переговоров, а не на поле боя», — отметил он.

Также на вопрос, проверяли ли чешские власти тысячи российских фирм, работающих в Чехии, Петр Павел заявил, что «очевидно, за ними следят наши спецслужбы». «Многие из этих компаний являются легальными, поэтому нет причин закрывать их. Но, конечно, если есть компания, которая не приносит дохода, и в ней только существуют какие-то денежные потоки – то это говорит о том, что они, скорее всего, ведут какую-то не очень открытую деятельность», — отметил он.

Напомним, что США готовят 500% тариф на товары стран, покупающих российскую нефть – большинство Сената поддерживает жесткие санкции против РФ.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о санкциях против РФ, предлагает сделать исключение в своем законопроекте, чтобы не наказывать некоторые страны ЕС, которые торгуют с РФ, но помогают обороне Украины. Это защитит их от предложенной им 500-процентной пошлины.

Также напомним, что Совет национальной безопасности США проведет 8 июля заседание, во время которого обсудит новые поставки вооружений Украине.

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Украина война Чехия

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