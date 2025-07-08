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Совет нацбезопасности США соберется 8 июля для обсуждения новых поставок оружия Украине

10:47, 8 июля 2025
США планируют возобновить поставки оружия Украине, чтобы помочь ей противостоять российским атакам.
Совет нацбезопасности США соберется 8 июля для обсуждения новых поставок оружия Украине
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Совет национальной безопасности США проведет 8 июля заседание, в ходе которого обсудит новые поставки вооружений Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Совет нацбезопасности соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия в Украину», — передает издания слова двух человек, которые осведомлены о будущей встрече.

Ранее американский президент Трамп заявил, что страна возобновит поставки оружия Украине, чтобы помочь ей противостоять российским атакам, после нескольких месяцев безуспешных попыток привлечь РФ к переговорам о прекращении войны.

«Они должны быть в состоянии защитить себя», — сказал Трамп о помощи Киеву во время встречи с премьером Израиля Нетаньяху. «Сейчас они получают очень сильные удары. Нам придется отправить больше оружия».

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл 7 июля заявлял: «По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет в Украину дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и обеспечением прекращения убийств».

Издание добавляет, что в пятницу Трамп сказал Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия Киеву. По словам собеседников, Трамп сказал, что распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказывал заморозить поставки оружия.

Разговор с Зеленским состоялся вскоре после того, как Трамп публично заявил, что он «очень разочарован» и «не добился никакого прогресса» в мирном соглашении по Украине в ходе отдельного разговора с Путиным в четверг.

Отмечается, что Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить, говорят собеседники.

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