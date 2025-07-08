Управление недружественных стран и департамент мирового украинства – МИД утвердил новую структуру

В составе ведомства появились новые департаменты, также отдельно выделили управление США и Канады и создали департамент НАТО.

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Глава Министерства иностранных дел Андрей Сыбига сообщил об утверждении новой структуры МИД, которая соответствует условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Соответствующий приказ был подписан 7 июля, после чего новая структура была одобрена на заседании Коллегии МИД — первом за долгое время.

По словам Сыбиги, трансформация является частью более широкой реформы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, и предусматривает как внутренние изменения, так и внешнеполитическую переориентацию.

Среди ключевых нововведений:

Создан Департамент международной безопасности и обороны Украины, вместо устаревших подразделений, в том числе тех, где когда-то фигурировало понятие «разоружение».

Теперь в МИД будут действовать новые региональные департаменты: два европейских, а также для Латинской Америки и Карибского бассейна, Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

Выделено отдельное управление США и Канады, которое больше не будет частью департамента Латинской Америки.

Внедряется функциональное распределение полномочий заместителей министра, включая должности по европейской политике, международной безопасности, глобальным вопросам и цифровизации.

Создано управление недружественных стран, которое будет отвечать за политику противодействия угрозам со стороны России, Беларуси, КНДР и других.

Центральная Азия получит отдельное управление, а также создано управление санкционной политики, призванное консолидировать усилия по созданию и контролю санкционных режимов.

Управление НАТО теперь будет отделено от евроинтеграционного направления, что подчеркивает приоритетность курса на вступление в Альянс.

Для поддержки украинцев за рубежом создан Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества.

Будет работать Департамент международного права, который займется привлечением России к ответственности за агрессию.

Появятся подразделения кибердипломатии, инноваций и искусственного интеллекта, а также отдельное управление по персоналу, ориентированное на новые кадры и мотивацию.

Отменена советская система цифровых территориальных кодов (1ТД, 2ТД и т. п.). Теперь департаменты будут иметь названия по европейской модели — согласно географическому региону.

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