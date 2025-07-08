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Стефанишина заявила, что для открытия переговорных Кластеров о вступлении Украины в ЕС достаточно 26 голосов без Венгрии

10:33, 8 июля 2025
Ольга Стефанишина подчеркнула, что единогласное решение 27-ми стран нужно только в вопросах закрытия переговоров или закрытия определенных направлений.
Стефанишина заявила, что для открытия переговорных Кластеров о вступлении Украины в ЕС достаточно 26 голосов без Венгрии
Фото: zn.ua
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Для открытия переговорных Кластеров о вступлении Украины в Европейский Союз достаточно 26 голосов государств-членов ЕС без Венгрии. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в интервью для «Факты ICTV».

«Мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры не нужна единогласность решения, решение 27-ми. Это была практика предыдущих лет, и на сегодня ни один из основополагающих документов ЕС не предусматривает обязательства принимать это решение единогласно», - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что для открытия переговорных Кластеров будет достаточно 26 голосов государств-членов Евросоюза без Венгрии.

«Блокировка Венгрии стала толчком для глубинного изучения и переосмысления вопроса расширения, потому что расширение - это геополитическое решение, это приоритет Еврокомиссии, мандат которой дали 27 государств-членов ЕС. И этот «политический демпинг» Венгрии, который уменьшает амбиции Евросоюза из-за блокировки, стал толчком для анализа и поиска решений», - добавила вице-премьер.

По ее словам, единогласное решение 27-ми стран нужно только в вопросах закрытия переговоров или закрытия определенных направлений.

«Поэтому и из-за Украины, и в силу других причин ставится вопрос о лишении Венгрии права голосования», - подчеркнула Стефанишина.

Ранее сообщалось, что ЕС откроет первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы — страна была в одном пакете с Украиной.

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ЕС Украина Венгрия

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