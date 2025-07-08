Ольга Стефанишина прокомментировала слухи о своем возможном назначении послом в США

Ольга Стефанишина заявила, что не вела разговоров о её потенциальном назначении послом Украины в США.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что не вела никаких переговоров относительно переформатирования правительства или ее возможного назначения послом Украины в США.

«Я точно могу сказать, что таких разговоров я не вела ни с кем — ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо еще. То, что я могу точно подтвердить — до конца года, как минимум, у нас запланирована работа и по направлению европейской интеграции, и по линии Минюста, и по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем», — подчеркнула Стефанишина в интервью «Фактам ICTV».

Она также добавила, что слухи о ее якобы назначении могут быть выдумкой.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Президент Владимир Зеленский якобы обсуждал возможную замену посла Украины в США во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. В списке вероятных кандидатов назывались премьер-министр Денис Шмыгаль, Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Также ранее в числе возможных претендентов на пост чрезвычайного и полномочного посла в США упоминались министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицький и заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Напомним, действующим послом Украины в Вашингтоне является Оксана Маркарова — она занимает эту должность с февраля 2021 года.

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