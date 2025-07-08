Посла Украины в США Оксану Маркарову могут уволить уже на следующей неделе — FT

Замена посла Украины в США может произойти уже на следующей неделе.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина может заменить посла Украины в США Оксану Маркарову на одного из министров.

По данным издания Financial Times, Президент Украины Владимир Зеленский может уволить Оксану Маркарову уже на следующей неделе.

Чиновники, с которыми общалось издание, подтверждают, что Зеленский обсуждал замену посла с президентом США Дональдом Трампом. FT напоминает, что Маркарову критикуют многие союзники Трампа в Конгрессе США за «чрезмерную близость к демократам».

Зеленский, как сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, стремится назначить послом «хорошего переговорщика, понятного для Белого дома и Конгресса».

По данным FT, замена может произойти уже на следующей неделе — одновременно с перестановками в правительстве.

Среди возможных кандидатов издание называет премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова, министра энергетики Германа Галущенко, министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовкву.

Официально возможное увольнение Маркаровой не комментировалось.

Напомним, осенью 2024 года спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес Владимира Зеленского с требованиями об увольнении Посла Украины в США Оксаны Маркаровой из-за «потери доверия».

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