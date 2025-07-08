Посла України у США Оксану Маркарову можуть звільнити вже наступного тижня — FT

Заміна посла України в США може відбутися вже наступного тижня.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Україна може замінити посла України у США Оксану Маркарову на одного з міністрів.

За даними видання Financial Times, Президент України Володимир Зеленський може звільнити Оксану Маркарову вже наступного тижня.

Чиновники, з якими спілкувалося видання, підтверджують, що Зеленський обговорював заміну посла з президентом США Дональдом Трампом. FT нагадує, що Маркарову критикують багато союзників Трампа в Конгресі США за «надмірну близькість до демократів».

Зеленський, як сказав виданню високопоставлений український чиновник, прагне призначити послом «доброго укладача угод, зрозумілого для Білого дому й Конгресу».

За даними FT, заміна може відбутися вже наступного тижня - одночасно з перестановками в уряді.

Серед можливих кандидатів видання називає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й міністерку юстиції Ольгу Стефанішину, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра енергетики Германа Галущенка, міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького та заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкву.

Офіційно можливе звільнення Маркарової не коментувалось.

Нагадаємо, восени 2024 року The Washington Post повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової.

Також восени 2024 року спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу Володимира Зеленського з вимогами щодо звільнення Посла України в США Оксани Маркарової через «втрату довіри».

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